Nicht nur Potter ein Millionengrab: Die teuersten Trainer-Ablösen

In Graham Potter und Julian Nagelsmann wurden in kürzester Zeit zwei Choaches entlassen, für die richtig tief in die Tasche gegriffen wurde. Das unterstreicht den Trend, dass längst nicht nur Spieler zu Millionengräbern werden können. SPOX zeigt die zehn teuersten Trainer-Ablösen der Geschichte und beleuchtet, ob sich diese überhaupt gelohnt haben.

Am Sonntag war die Amtszeit von Potter, der in dieser Saison von Thomas Tuchel übernommen hatte, schon wieder beendet. Chelsea hat auf den Negativlauf in der Premier League reagiert und den Engländer vor die Tür gesetzt. Kurios: Julian Nagelsmann könnte den vakanten Posten nun übernehmen- und in einem möglichen Champions-League-Halbfinale auf den FC Bayern treffen. Er wurde in der vergangenen Woche durch Potters Vorgänger Tuchel ersetzt.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

© imago images Platz 10 - José Mourinho (Saisonbeginn 2004 vom FC Porto zum FC Chelsea, bis September 2007 im Amt): 6 Millionen Euro / Alle Zahlen sind ohne Gewähr und wurden aus entsprechenden Berichten entnommen. Platz 10 - José Mourinho Saisonbeginn 2004 vom FC Porto zum FC Chelsea, bis September 2007 im Amt: 6 Millionen Euro / Alle Zahlen sind ohne Gewähr und wurden aus entsprechenden Berichten entnommen. Mourinho kam als frischgebackener CL-Sieger aus Portugal nach London und sollte sich bei seiner Präsentation gleich den Spitzname "The Special One" geben. Prompt holte er nach 50 Jahren Abstinenz die Meisterschaft zurück. Zudem den FA Cup 2007.

© imago images Platz 8 - Mark Hughes (Saisonbeginn 2008 von den Blackburn Rovers zu Manchester City, bis Dezember 2009 im Amt): 6,2 Millionen Euro Platz 8 - Mark Hughes Saisonbeginn 2008 von den Blackburn Rovers zu Manchester City, bis Dezember 2009 im Amt: 6,2 Millionen Euro Den durch einen Eigentümerwechsel zu frischem Geld gekommenen Verein sollte er zum Erfolg führen, doch in der Liga reichte es nur zu Platz zehn. Während der zweiten Spielzeit war Schluss, obwohl City nur zweimal verloren hatte. Es kam Roberto Mancini.

© imago images Platz 8 - Brendan Rodgers (Saisonbeginn 2012 von Swansea City zum FC Liverpool, bis Oktober 2015 im Amt): 6,2 Millionen Euro Platz 8 - Brendan Rodgers Saisonbeginn 2012 von Swansea City zum FC Liverpool, bis Oktober 2015 im Amt: 6,2 Millionen Euro Rodgers' Vertrag wurde im Mai 2014 nach einem zweiten Platz mit zwei Punkten Rückstand auf ManCity bis 2018 verlängert. Zählbare Erfolge sprangen aber nie heraus. 13 Monate später musste er deshalb seine Koffer packen. Ein gewisser Jürgen Klopp übernahm.

© imago images Platz 7 - Adi Hütter (Saisonbeginn 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach, bis zum Saisonende im Amt): 6,5 Millionen Euro Platz 7 - Adi Hütter Saisonbeginn 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach, bis zum Saisonende im Amt: 6,5 Millionen Euro Trotz eines Bekenntnisses zur SGE im Februar entschied sich der Österreicher zwei Monate später um und sagte den Fohlen zu. Zu allem Überfluss verpasste Frankfurt noch die Königsklasse. Mit dem Groll der Fans im Rücken tat sich Hütter als Nachfolger von Marco Rose, der beim BVB ebenfalls nach einer Saison scheiterte, in Gladbach schwer. Lediglich das 5:0 im Pokal gegen die Bayern war ein Erfolg. Ansonsten hieß es sogar teilweise Abstiegskampf. Hütter ist seither vereinslos.

© imago images Platz 6 - José Mourinho (Saisonbeginn 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid, bis zum Saisonende 2013 im Amt): 8 Millionen Euro Platz 6 - José Mourinho Saisonbeginn 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid, bis zum Saisonende 2013 im Amt: 8 Millionen Euro Ein Wiederholungstäter! Wieder kam Mou mit dem Henkelpott im Gepäck zu seinem neuen Verein. Er holte die erste Copa del Rey nach 18 Jahren und im zweiten Jahr die Meisterschaft. In der CL reichte es aber "nur" dreimal zum Halbfinale. Viel schlimmer war aber, dass er Vereinsikone Iker Casillas zur Nummer zwei degradierte und durch Antonio Adan sowie Diego Lopez ersetzte. Fans, Spieler und Medien gingen auf die Barrikaden. Florentino Perez zog die Reißleine. Es rief erneut Chelsea.

© imago images Platz 5 - Rúben Amorim (März 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon, bis heute im Amt - noch Vertrag bis 2024): 10 Millionen Euro Platz 5 - Rúben Amorim März 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon, bis heute im Amt - noch Vertrag bis 2026: 10 Millionen Euro Der heute 38-Jährige feierte bei Braga erste Erfolge (Ligapokal) und wechselte nach acht Siegen in neun Spielen während der Saison 2020/21 nach Lissabon. 21/22 holte er die erste Meisterschaft seit 2002 und führte sein Team ins CL-Achtelfinale. Auch in der darauffolgenden Saison läuft es für Sporting unter Amorim gut. In der Europa League schalteten die Portugiesen den FC Arsenal aus und stehen im Viertelfinale - in der Liga reicht es derzeit aber nur zu Platz vier. Dennoch genießt Amorim hohe Anerkunng in Europa - auch Chelsea und Tottenham Hotspur sollen Interesse an ihm zeigen.

© imago images Platz 4 - Brendan Rodgers (Februar 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City, bis heute im Amt - noch Vertrag bis 2025): 10,5 Millionen Euro Platz 4 - Brendan Rodgers Februar 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City, bis April 2023 im Amt): 10,5 Millionen Euro In Schottland holte er zweimal das nationale Triple in Folge, den Foxes sollte er aus einer Schaffenskrise helfen. Vorerst mit Erfolg! 2021 gewann er den FA Cup und das Community Shield. Auch schaffte es sein Team nach Europa. Dann aber der große Einbruch! Vier Punkte aus den ersten neun Spieltagen und ein zweite Talfahrt nach der WM. Kurz vor Saisonende steht Leicester auf dem vorletzten Tabellenplatz - der Abstieg rückt immer näher. Der Verein einigte sich nach über vier Jahren im "beiderseitigem Einvernehmen" auf die Trennung.

© imago images Platz 3 - André Villas-Boas (Saisonbeginn 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea, bis März 2012 im Amt): 15 Millionen Euro Platz 3 - André Villas-Boas Saisonbeginn 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea, bis März 2012 im Amt: 15 Millionen Euro Kam mit vier Titeln nach London, anders als Mourinho konnte er aber nicht an seine Erfolge anknüpfen. Nur acht Monate saß er auf dem Trainerstuhl, auch wenn er noch auf zwei Hochzeiten (FA Cup, CL) tanzte. Roberto Di Matteo holte dann beide Titel - einen im "Finale dahoam".

© imago images Platz 2 - Graham Potter (September 2022 von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea, Vertrag bis 2027): 18,5 Millionen Euro Platz 2 - Graham Potter September 2022 von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea, bis April 2023 im Amt: 18,5 Millionen Euro Nach der überraschenden Entlassung von Thomas Tuchel galt Potter als Wunschlösung des neuen Klubbesitzers Todd Boehly. Trotz großer Vorschusslorbeeren war klar: Chelsea wird seine bis dato größte Aufgabe. Und diese sollte Potter am Ende nicht meistern. Bis auf den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale gelang den Blues unter seiner Führung beinahe gar nichts. Chelsea befindet sich im absoluten Tabellen-Niemandsland, selbst die Europa League wird schwer zu erreichen. Daran änderte auch die Transfer-Offensive im Winter nichts.