Transfers: Tuchel bei Kolo Muani wohl Zünglein an der Waage - FCB-Talent vor Abschied?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 7. April.

Über ein Interesse des FC Bayern München an dem Stürmer von Eintracht Frankfurt wird seit Wochen spekuliert . Laut der Bild spielt FCB-Trainer Thomas Tuchel bei einer Verpflichtung des Franzosen wohl das Zünglein an der Waage.

Niclas Füllkrug

Ein Abschied des Stürmers von Werder Bremen im Sommer hat sich zuletzt immer mehr verdichtet. Dafür müsste der potenzielle Abnehmer aber wohl eine hohe Summer auf den Tisch legen.

"Natürlich gibt es eine Schmerzgrenze. Und wenn die nicht erreicht ist, denken wir nicht darüber nach, ihn abzugeben. Wenn aber ein wirtschaftlich gutes Angebot kommt, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen. Aber wir müssen nicht alles annehmen, was auf dem Tisch liegt. Das steht fest", sagte Bremens Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz gegenüber der Bild.

Angeblich fordert die SVW-Führung zwischen 20 und 25 Millionen Euro für Füllkrug. Ein Angebot dieser Größenordnung soll dem Verein aber noch nicht vorliegen, heißt es in dem Bericht. "Momentan gibt es nichts, womit wir uns beschäftigen müssten. Wir sind mit ihm und seiner Agentur im Austausch, aber dabei völlig entspannt", betonte Fritz dahingehend.

Füllkrug, der in dieser Saison 15 Tore erzielte und zum Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft gereift ist, war in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Auch aus der Premier League soll es Interesse geben.