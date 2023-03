Transfers, News und Gerüchte vom 30. März: Eintracht holt Nationalspieler - Zweikampf zwischen Bayern und BVB?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 30. März.

© Eintracht Frankfurt Willian Pacho Eintracht Frankfurt hat zur neuen Saison den ecuadorianischen Nationalspieler Willian Pacho verpflichtet. Der 21 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen nach Hessen und erhält einen Vertrag bis 2028. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. "Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus. Wir freuen uns, dass er sich für die Eintracht entschieden hat, und wir möchten sein großes Potential weiterentwickeln", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung. Pacho kam über den ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle, mit dem er 2021 den Meistertitel gewann, im Januar 2022 zu Antwerpen. Für den Frankfurter Europa-League-Gruppengegner der Vorsaison absolvierte der Innenverteidiger bislang 42 Spiele. Am vergangenen Dienstag feierte Pacho gegen Australien sein Debüt für die Nationalmannschaft und erzielte per Kopf den 2:1-Siegtreffer.

© getty Andreas Christensen Newcastle United ist stark an einer Verpflichtung von Andreas Christensen vom FC Barcelona interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach überlegen die Magpies ernsthaft, den Dänen mit einem hohen Angebot in die Premier League zu locken. Christensen kam erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea zu den Katalanen. Bei den Blaugrana ist er Teil der besten Defensive der Liga, die erst neun Gegentore in 26 Partien zugelassen hat. Barça will dem Bericht zufolge für den 26-Jährigen einen Preis in Höhe von 50 Millionen Euro aufrufen, was einen Verkauf zu einem exzellenten Deal für die finanzschwachen Katalanen machen würde.

© imago images Ljubo Puljic Der FC Bayern und Borussia Dortmund liefern sich offenbar einen Zweikampf um die Dienste des 15-Jährigen. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Aktuell läuft das kroatische Talent für U17 von NK Osijek auf. Auch für die U17-Nationalmannschaft seines Heimatlandes absolvierte er bereits einige Einsätze. Neben den FCB und dem BVB sollen auch andere europäische Schwergewichte Interesse signalisieren. Juventus Turin und FC Barcelona haben demnach ebenfalls ein Auge auf Puljic geworfen.

© getty Gregor Kobel Als unumstrittener Stammspieler ist der Schweizer einer der Hautgründe für die starke Saison von Borussia Dortmund. Wie die Zeitung Blick berichtet, will der BVB deshalb früh Nägel mit Köpfen machen und den bis 2026 laufenden Vertrag des Torhüters vorzeitig verlängern. Eine Ausweitung von ein bis zwei Jahren ist dabei im Gespräch, wobei auch das Gehalt des 25-Jährigen deutlich angepasst werden könnte. Dem Bericht zufolge könnte Kobel künftig zwischen zwölf bis 13 Millionen Euro von den Schwarz-Gelben pro Jahr kassieren und würde damit zu den Topverdienern im Verein aufsteigen. Der BVB will damit vor allem dem gewachsenen Interesse am Schweizer entgegentreten. Zuletzt hatten sich mehrere Klubs aus der Premier League nach Kobel erkundigt, vor allem Manchester United und der FC Chelsea sollen ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. Auch beim FC Bayern schwebte der Name Kobel als möglicher Langzeit-Nachfolger für Manuel Neuer herum. Hier erfahrt Ihr mehr dazu.

© getty Lennart Grill Offiziell: Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Keeper (24) bleibt fest bei Union Berlin. Das gaben die Eisernen am Donnerstag bekannt. "Mit Lennarts Verpflichtung haben wir unser Torwartportfolio um einen Spieler im besten Alter erweitert", erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. Grill stand in der laufenden Saison bisher sechsmal für Union zwischen den Pfosten.

© getty Olivier Giroud Der französische Rekord-Stürmer steht laut mehreren Medienberichten vor einer Vertragsverlängerung bei AC Mailand. Am Mittwoch sollen sich beide Partien auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt haben. Laut Fabrizio Romano wird der 36-Jährige 3,5 Millionen Euro netto plus Boni verdienen.

© getty Shea Charles Vor wenigen Tagen hat Transfer-Experte Fabrizio Romano vom angeblichen Interesse des BVB am Youngter von Manchester City berichtet. Nun äußerte sich der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler dazu. "Ich weiß nicht viel darüber. Ich fokussiere mich im Moment einfach auf City, das ist der Klub, für den ich spiele und darauf liegt dann auch mein Hauptfokus", sagte der Nordire, der vertraglich bis 2027 an City gebunden ist, der Zeitung Manchester Evening News. Ein Leihgeschäft kann sich Charles, der bislang lediglich für die U21 des Klubs von Trainer Pep Guardiola zum Einsatz kam, aber grundsätzlich vorstellen: "Das ist eine Möglichkeit."

© getty Noah Darvich Nach Informationen der Sport Bild hat das erst 16-Jährige Nachwuchs-Talent des DFB das Interesse von Paris Saint-Germain auf sich gezogen. Der Youngster vom SC Freiburg kommt aktuell in der U17 der Breisgauer zum Einsatz. Dort absolvierte der offensive Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit bereits acht Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete.

© getty Kai Havertz & Reece James Real Madrid hatte sich in der jüngeren Vergangenheit auf dem Transfermarkt zurückgehalten und könnte laut einem Bericht der spanischen AS im Sommer nun gleich zweimal beim FC Chelsea zuschlagen. Objekt der Begierde sind demnach Reece James und Kai Havertz. Die Königlichen sind auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, um den Konkurrenzkampf zwischen den mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Dani Carvajal (31) und Lucas Vázquez (31) - Álvaro Odriozola spielt keine Rolle mehr - etwas anzuheizen. Der 23-jährige James würde da perfekt in das Anforderungsprofil passen, zumal er in Madrid einen guten Ruf genießen soll. Ähnlich sieht es bei Havertz aus, wo die Königlichen auch schon vor seinem Wechsel nach London Interesse zeigten.

© getty Niclas Füllkrug Bei Werder Bremen bereitet man sich auf einen Abgang des Stürmers im bevorstehenden Sommer vor. "Fest steht, dass wir im Sommer durch Transfers Geld einnehmen müssen", sagte SVW-Lizenzspielerleiter Clemens Fritz gegenüber der Bild. "Man wünscht sich immer, dass man so eine Qualität im Kader halten kann, aber natürlich gibt es auch die wirtschaftlichen Aspekte. Deshalb haben wir immer gesagt, dass wir uns auch mit Angeboten beschäftigen müssen"; so Fritz weiter. Für Füllkrug wollen die Grün-Weißen demnach mindestens 15 Millionen Euro einnehmen. Wie der Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll der FC Turin aus der Serie A Interesse am 30-Jährigen bekunden.

© getty Marcelo Bielsa Der argentinische Coach steht wohl vor einem Engagement als Nationaltrainer von Uruguay. Laut TyC Sports befinden sich die Verhandlungen in der finalen Phase. Der 67-Jährige soll zunächst bis zum Ende der südamerikanischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 auf der Bank sitzen. Sollte sich Uruguay qualifizieren, könnte das Engagement aber noch weiter ausgedehnt werden. Zuletzt hatte Bielsea Leeds United trainiert.

© getty Koen Casteels Wie der kicker berichtet, steht der Torhüter offenbar unmittelbar vor einer Verlängerung seines noch bis 2024 datierten Vertrages beim VfL Wolfsburg. "Im Detail möchte ich darauf nicht eingehen, aber Fakt ist: Er ist ein herausragender Torhüter und eine wichtige Identifikationsfigur in Wolfsburg", wird Wölfe-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zitiert.