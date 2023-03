Transfers: Barça-Routinier will bleiben - Chelsea-Star nach Liverpool?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 5. März.

© getty Bruno Guimarães Bruno Guimarães ist einer der Shootingstars bei Newcastle und die neureichen Magpies sollen zuversichtlich sein, dass der Brasilianer ihnen noch lange erhalten bleibt. Laut Football Insider geht man in Newcastle davon aus, dass der Mittelfeldspieler demnächst einen neuen langfristigen Vertrag unterzeichnen wird. Zuvor kursierten Gerüchte, nach denen Real Madrid am 25-Jährigen dran sein soll.

© getty Morten Hjulmand Der BVB sucht dieser Tage nach Verstärkungen im zentralen Mittelfeld, zumal Mahmoud Dahoud den Verein verlassen wird und Jude Bellingham wohl auch nicht zu halten ist. Ein neuer Name in diesem Zusammenhang ist der des Dänen Morten Hjulmand. Hjulmand (23) ist mittlerweile Kapitän von US Lecce in der Serie A und soll laut Tuttomercatoweb.com ins Visier des BVB geraten sein. Er ist ein offensiv denkender Sechser, der sicherlich gut vor die Abwehr der Borussia passen könnte. Allerdings sollen am Dänen auch zahlreiche weitere Klubs interessiert sein, darunter Atletico Madrid und die AS Rom. Zudem werden Atalanta Bergamo und Juventus als Interessenten genannt. Hjulmand hat noch einen Vertrag bis 2024 mit einer Klub-Option für ein weiteres Jahr. Dennoch heißt es, dass eine Ablösesumme ab 20 Millionen Euro seinen Klub zu einem Verkauf bewegen könnte.

© getty Ramy Bensebaini Ramy Bensebaini soll sich mit dem BVB auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer geeinigt haben. Dieses Gerücht erreichte uns schon vor ein paar Tagen. Nun äußerte sich Sportdirektor Roland Virkus von Bensebainis aktuellem Klub Mönchengladbach zur Situation. Virkus sagte gegenüber sky: "Es war immer so, dass wir auch Spieler abgegeben haben. Man muss immer so planen, dass uns die beiden Spieler - es geht ja nicht nur um Ramy, sondern auch um Thuram - verlassen. Das tun wir." Aber: "Eine Info aus Dortmund, was Ramy angeht, haben wir noch nicht." Es bleibt also zumindest ein wenig spannend.

© getty Mason Mount Mason Mount ist einer der offensiven Leistungsträger bei Chelsea. Auch wenn er in dieser Saison noch wenig wirkungsvoll agierte - nur fünf Scorerpunkte in 23 Spielen - verpasste er in der Premier League nur zwei Partien. Nun jedoch soll es ihn in die Ferne ziehen. Wie Football Insider meldet, soll Mount einem Wechsel zum FC Liverpool nicht abgeneigt sein, da er als "Bewunderer" von Trainer Jürgen Klopp gilt. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2024 und Chelsea müsste womöglich demnächst ein paar Transfererlöse erzielen, um das Financial Fair Play einzuhalten, nachdem man zuletzt Unsummen in neue Spieler investiert hatte.

© getty Djordje Petrovic Manchester United und Liverpool sollen sich mit neuen Torhütern befassen, da speziell der Vertrag von David De Gea bei United ausläuft. Ein Name, der hier vom Mirror bei beiden ins Gespräch gebracht wird, ist Djordje Petrovic, der derzeit bei New England Revolution in der MLS aktiv ist. Dort ist er mit zwei weißen Westen in die Saison gestartet und hat noch Vertrag bis 2025 plus Klub-Option für en weiteres Jahr. Doch wenn Europa ruft ...

© getty Jordi Alba Der FC Barcelona muss dringend Spieler verkaufen, um Einnahmen zu generieren. Ein Kandidat dafür ist Jordi Alba, der seinen Stammplatz unter Trainer Xavi verloren hat. Doch offenbar will der Linksverteidiger lieber in Katalonien bleiben. Das berichtet El Nacional, das anmerkt, dass Juventus und Inter am Spanier interessiert sein sollen. Beide Serie-A-Klubs sollen bereit sein, bis zu zehn Millionen Euro zu zahlen. Sein Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2024.

© getty Denzel Dumfries Gleichzeitig soll Inter aber auch daran interessiert sein, selbst Spieler für möglichst viel Geld loszuwerden. Ein Kandidat dafür scheint der Niederländer Denzel Dumfries zu sein. Der rechte Flügelspieler kam erst 2021 aus Eindhoven nach Mailand und soll nun möglichst gewinnbringend veräußert werden. Laut Calciomercato sind Manchester United und Newcastle interessiert. Die Nerazzurri wollen dem Bericht zufolge jedoch mindestens 40 Millionen Euro sehen - sie selbst zahlten einst 14,25 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2025.