Transfers: Grätscht Manchester United bei BVB-Wunschtransfer dazwischen?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 1. März.

© getty Mohammed Kudus Mit seinen Leistungen hat sich der Offensivspieler unter anderem bei Borussia Dortmund auf den Wunschzettel gespielt. Doch auch sein Ex-Trainer Erik ten Hag ist scharf auf den Ghanaer. Manchester United will angeblich im Sommer zuschlagen, das berichtet die englische Zeitung Manchester Evening News. Kudus ging 2018 aus Ghana zum FC Nordsjaelland nach Dänemark. Zwei Jahre später zahlte Ajax für ihn für neun Millionen Euro Ablöse. In der aktuellen Eredivisie-Saison kommt er auf neun Tore in 22 Duellen.

© imago images Naby Keïta Wie die Sport Bild berichtet, könnte der Mittelfeldspieler in die Bundesliga zurückkehren. Sein ehemaliger Verein RB Leipzig und Borussia Dortmund haben offenbar die Fühler nach ihm ausgestreckt. Keïtas Vertrag beim FC Liverpool läuft Ende Juni aus, danach wäre er ablösefrei zu haben. Weder die Reds noch der Mittelfeldspieler selbst streben dem Vernehmen nach eine Verlängerung der Zusammenarbeit an.

© getty Randal Kolo Muani Der Senkrechtstarter der laufenden Bundesliga-Saison hat den Berater gewechselt. Das bestätigte Frankfurts Sportchef Markus Krösche am Dienstag gegenüber der Bild. Demnach wird Kolo Muani künftig nicht mehr von der Agentur MDC Advisors sondern von Vater Louis, Bruder Kevin und Moussa Sissoko vertreten. "Moussa Sissoko hat mich vergangene Woche darüber informiert, dass er ab sofort Randals neuer Berater ist", erklärte Krösche. "Trotz des Wechsels bleiben wir aber total entspannt." Kolo Muani hat bei der SGE noch Vertrag bis 2027, in den vergangenen Wochen kamen aber immer wieder Wechselgerüchte um den Franzosen auf.

© imago images Almamy Touré Der Verteidiger von Eintracht Frankfurt steht vor dem Abschied. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 26-Jährigen nicht verlängert werden. In der laufenden Saison ist Touré bei der SGE ohnehin nicht gesetzt. Lediglich fünfmal kam der Verteidiger zum Einsatz, das letzte Pflichtspiel absolvierte er im November 2022.