Wer ist der nächste Enzo Fernández? Diese Benfica-Talente könnten für viel Geld wechseln

Es gibt nur wenige Vereine im Weltfußball, die es so gut verstehen, Spieler zu entwickeln und zu verkaufen wie Benfica. Wer könnte dem portugiesischen Renommierklub nach Weltmeister Enzo Fernández den nächsten ganz großen Zahltag bescheren?

Ob Rúben Dias, Bernardo Silva und Ederson bei Manchester City, Darwin Núñez bei Liverpool oder João Cancelo, João Félix, Victor Lindelöf und Renato Sanches - die Kader der europäischen Spitzenmannschaften sind seit langem mit Stars gespickt, die ihren Durchbruch im Estadio da Luz hatten. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernández, der am letzten Tag des Januar-Transferfensters für beachtliche 120 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte, ist in dieser Hinsicht der jüngste Neuzugang dieser elitären Runde. Der Wechsel ist natürlich ein Schlag für Benficas Chancen auf die Champions League in dieser Saison. Dennoch sieht alles danach aus, dass die Portugiesen nach dem 2:0 im Achtelfinalhinspiel gegen den FC Brügge in das Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Der Weggang von Fernández hinterlässt eine Lücke, aber die gute Nachricht ist, dass es viele andere junge Spieler gibt, die sich in den kommenden Monaten oder Jahren ins Schaufenster spielen können. SPOX wirft einen Blick auf sieben der Besten von ihnen ...

© getty Florentino Luis | Mittelfeld | 23 Jahre Fernández mag in dieser Saison der auffälligste Mittelfeldspieler von Benfica gewesen sein, aber niemand war beständiger oder zuverlässiger als Florentino. Er ist ein Produkt der Akademie, der unter Schmidt aufblüht, nachdem er die letzten beiden Spielzeiten auf Leihbasis zunächst bei Monaco und dann bei Getafe verbracht hat. Florentino ist der einzige Spieler, der in dieser Saison alle 33 Spiele für Benfica bestritten hat, und seine Fähigkeiten als defensiver Mittelfeldspieler - er hat in der Champions-League-Gruppenphase mehr Bälle abgefangen als jeder andere Spieler und ist im Durchschnitt pro 90 Minuten mehr in der gegnerischen Hälfte aktiv als jeder andere Spieler in den sechs höchsten europäischen Ligen - haben bereits die Aufmerksamkeit der Scouts der Premier League auf sich gezogen, darunter Liverpool und Arsenal. "Er ist die Art von Spieler, die jeder Trainer gerne in seinem Kader hätte", sagt der ehemalige Benfica-Trainer Joao Tralhao gegenüber SPOX und GOAL. "Er ist ein toller Junge, ein harter Arbeiter, ruhig, professionell, hat immer ein offenes Ohr und ist ein echter Teamplayer. Er denkt nicht nur an sich selbst." Weiter führt er aus: "Technisch gesehen ist es nicht einfach, einen Mittelfeldspieler mit seinen defensiven Qualitäten zu finden. Ich habe immer mit ihm gescherzt und gesagt, dass er das Spiel zwei Sekunden vor allen anderen sieht. Es ist erstaunlich, wie viele Bälle er abfängt und wie er immer in der richtigen Position ist. Er ist immer im richtigen Raum, um den Ball zurückzuerobern, und er hat sich in Sachen Zweikampfverhalten, Körpereinsatz, Schutz des Balls bei Kontakt und so weiter stark verbessert. "Er hat das Talent und die Qualität, um in einer Elitemannschaft zu spielen. Erinnern Sie sich an die Zeit, als Real Madrid die Galacticos hatte? Sie brauchten jemanden, der das Gleichgewicht in der Mannschaft hält, und Makelele war so wichtig. In jüngerer Zeit hat Casemiro diese Aufgabe übernommen und Ronaldo, Modric und Benzema die Möglichkeit gegeben, anzugreifen. Florentino hat diese Fähigkeiten. Er hat eine erstaunliche Saison unter Roger Schmidt. Er kann überall spielen, bei Real Madrid, Barcelona, Liverpool, überall. Es wäre kein Problem für ihn, sich anzupassen." Fernando Meira, der ehemalige portugiesische Nationalspieler, stimmt dem zu: "Er ist eindeutig ein Spitzenspieler. Er ist der Typ Spieler, der sowohl als Nummer 6 als auch als Nummer 8 spielen kann, denn er ist defensiv aggressiv, stark in der Luft und technisch sehr gut, sodass er dir Qualität im Spielaufbau geben kann. Und er läuft sehr viel! Er kann im Mittelfeld viel Raum einnehmen, was dir helfen kann, hoch zu pressen. Jedes Jahr spielt er mit mehr Erfahrung, mehr Reife. Und er gibt der Mannschaft das, was sie braucht, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv im Gleichgewicht. Für mich ist er eindeutig ein Spieler mit einer fantastischen Entwicklung in den letzten zwei Jahren."

© getty Goncalo Ramos | Stürmer | 21 Jahre Der Abgang des Torschützenkönigs der letzten Saison, Darwin Núñez, nach Liverpool im vergangenen Sommer hat Benfica in Bezug auf die Offensivleistung nicht geschadet. In die Bresche gesprungen ist Goncalo Ramos - Und wie! Der 21-Jährige, der sich mit einem Hattrick beim portugiesischen WM-Achtelfinalsieg gegen die Schweiz im Dezember der Weltöffentlichkeit präsentierte, hat in dieser Saison in 29 Spielen 18 Tore erzielt und wird von vielen mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. "Er ist ein wirklich guter Spieler", sagt Tralhao. "Er war in der Jugendmannschaft Mittelfeldspieler und wurde dann in der U18 zum Stürmer, denn selbst als Mittelfeldspieler konnte er in den Strafraum eindringen und Tore erzielen. Seine Torgefährlichkeit als Mittelfeldspieler war der Wahnsinn, also hatte er großes Potenzial als Stürmer. Abgesehen davon ist er ein großartiger Arbeiter, der immer läuft und in der Defensive für die Mannschaft arbeitet. Ich denke, dass große Vereine, ehrgeizige Vereine, viel Druck machen und die Initiative ergreifen müssen, und dafür braucht man einen Stürmer, der der erste Verteidiger ist. Goncalo ist so einer." Weiter lobt der Ex-Benfica-Coach: "Im Angriff hat er den Instinkt, ein Tor zu erzielen, was nicht üblich ist. Er versteht die Räume, er ist sehr clever, er ist sehr zielsicher im Abschluss. Er versteht das Timing, die Bewegung, die richtigen Positionen." "Er ist ein sehr guter Stürmer. Manchmal hat er ein paar Fehler in seinem Zusammenspiel, aber das ist nicht seine Hauptwaffe. Seine Hauptwaffe ist im Strafraum. Er kann von überall aus ein Tor erzielen, mit dem rechten Fuß, dem linken Fuß, dem Kopf. Technisch ist er hervorragend."

© getty Antonio Silva | Verteidiger | 19 Jahre Silva, ein weiteres Eigengewächs, das mit einem Wechsel nach England und insbesondere nach Liverpool in Verbindung gebracht wird, kam als 13-Jähriger zu Benfica und ist sechs Jahre später ein fester Bestandteil der Abwehr und wurde bereits von Portugal in die A-Nationalmannschaft berufen. Der großgewachsene, schnelle und in Ballbesitz unglaublich sichere Teenager hat sich mit dem argentinischen Weltpokalsieger Nicolas Otamendi zu einem guten Innenverteidiger-Paar entwickelt. Benfica hat in dieser Saison in 20 Spielen der Primeira Liga nur zwölf Gegentore kassiert - ein Beweis für die Spielübersicht, das Stellungsspiel und die sich schnell verbessernde Physis des jungen Mannes. "Er ist unglaublich talentiert", sagt Tralhao. "Er ist sehr reif und hat ein gutes Spielverständnis; er ist ruhig, geduldig und geschickt mit dem Ball. Er hat eine gute Antizipation und ist aggressiv in den Zweikämpfen". Silva wurde im Oktober 19 Jahre alt und ist daher theoretisch noch in der Lage, in der UEFA Youth League zu spielen, in der er Benfica in der vergangenen Saison zum Sieg verhalf. Seine Leistungen in der Gruppenphase der Champions League gegen Spieler wie Dusan Vlahovic, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar zeigen jedoch, dass er schnell über dieses Niveau hinausgewachsen ist. "Er ist 18, aber wenn man ihn auf dem Platz sieht, sieht er nicht so aus", sagte Schmidt zu Beginn dieser Saison. Silva schwärmt für Rúben Dias und trägt sogar das gleiche Trikot mit der Nummer 66, das der Star von Manchester City trug, als er bei Benfica auflief. Und er hat in der Vergangenheit auch schon über seine Bewunderung für Virgil van Dijk und Antonio Rüdiger gesprochen. Die Frage ist wohl nur noch, wann er in die Fußstapfen dieser Spieler tritt und nach England wechselt.

© getty Diego Moreira | Flügelspieler | 18 Jahre Der in Lüttich geborene Moreira, ein weiterer Star von Benficas UEFA Youth League-Triumph in der vergangenen Saison, ist ein Flügelspieler, der bereits mit Manchester City und Chelsea in Verbindung gebracht wurde. Der Linksfuß, der auf beiden Seiten spielen kann, wird aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Vielseitigkeit und seiner überragenden Dribbelkünste mit dem ehemaligen Manchester-United-Star Nani verglichen. "Es ist sehr beeindruckend, wie er den Ball tragen kann", sagt Tralhao. "Bei ihm dreht sich alles um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit, er ist immer in Bewegung." Moreira, der in der portugiesischen U19-Auswahl spielt, gab sein Debüt in der A-Mannschaft von Benfica im Mai letzten Jahres beim Sieg gegen Pacos de Ferreira und wurde im August beim Champions-League-Playoff-Sieg gegen Midtjylland eingewechselt. Seitdem spielt er in der B-Mannschaft, doch es wird erwartet, dass er bald in die erste Mannschaft aufsteigt.

© getty Andreas Schjelderup | Offensives Mittelfeld | 18 Jahre Als einer von vielen vielversprechenden Norwegern, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind, wechselte der junge offensive Mittelfeldspieler Schjelderup im Januar vom FC Nordsjaelland nach Portugal. Benfica zahlte angeblich 14 Millionen Euro für ihn. Er hätte bereits mit 16 Jahren zum FC Liverpool wechseln können und war auch bei Ajax, PSV Eindhoven, Tottenham, Juventus und Bayern München im Gespräch. "Es war sehr verlockend", gab er später zu. "Ich bin selbst Liverpool-Fan, aber ich wollte irgendwie nicht in der Menge sein. Es ist ein längerer Weg, um bei diesen Vereinen in die erste Mannschaft zu kommen." Er ist jedoch auf dem besten Weg dorthin, denn er beendete die erste Hälfte der Saison 2022/23 als Torschützenkönig in der dänischen Liga und wechselte zu Benfica, wo er die Lücke füllen soll, die der Weggang von Fernández zum FC Chelsea hinterlassen hat. Er kann sowohl als Außenstürmer als auch als Nummer zehn oder als zweiter Stürmer spielen. "Er ist ein ganz besonderer Spieler", sagte Nordsjaelland-Manager Flemming Pedersen über Schjelderup während der ersten Saison des Teenagers im Verein. "Er kann auf hohem Niveau spielen. Er wird ein Spitzenspieler in einer der fünf großen europäischen Ligen sein." Er wurde bereits mit Jack Grealish und Eden Hazard verglichen, mit leichtfüßigen Dribblern, die aus Spaß an der Freude Tore schießen können. Aber Andres Iniesta ist sein Idol, während natürlich auch seine Landsleute Erling Haaland und Martin Ödegaard offensichtliche Vorbilder sind.

© getty Morato | Verteidiger | 21 Jahre Morato, ebenfalls Innenverteidiger, kam 2019 von Sao Paolo zu Benfica und wurde zu Beginn der Saison 2021/22 aufgrund einer Verletzung des ehemaligen Tottenham-Verteidigers Jan Vertonghen in die erste Mannschaft berufen. In der vergangenen Spielzeit kam er auf insgesamt 26 Einsätze, doch aufgrund von Verletzungen und dem Aufkommen von Antonio Silva waren seine Chancen in dieser Spielzeit nicht so groß. "Er ist ein Linksfuß, unglaublich stark in körperlichen Zweikämpfen und wirklich gut darin, den Ball nach außen zu bringen", sagt Tralhao. Morato wurde im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach Leicester in Verbindung gebracht, aber auch die AC Mailand und der französische Klub Stade Rennes sollen an ihm interessiert sein. Seine Präsenz als linker Innenverteidiger, der sich am Ball wohl fühlt und gerne in einer hohen Abwehrreihe spielt, macht ihn zu einem Spieler mit großem Potenzial, wenn er gesund bleibt.