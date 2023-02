Isco vor ungewisser Zukunft: Wie geht es nach dem geplatzten Wechsel zu Union Berlin weiter?

Mit Isco wäre beinahe ein fünfmaliger Champions-League-Sieger zum 1. FC Union Berlin gewechselt. Der Transfer platzte - wie geht es nun für den vereinslosen 30-Jährigen weiter?

"Ich bin in der Blüte meines Lebens", sagte Isco nach seinem Wechsel nach Andalusien. Doch nach nur 19 Pflichtspielen (16-mal in der Startelf, ein Tor, drei Assists) und etwas mehr als vier Monaten war in Sevilla schon wieder Schluss. Iscos Vertrag wurde kurz vor Weihnachten aufgelöst.

Trainer Jorge Sampaoli, der Anfang Oktober für Isco-Förderer Lopetegui kam, soll nicht mehr mit ihm geplant haben, weil ihm der Einsatz und die Bereitschaft nicht gefielen. Fest steht jedenfalls: Isco musste in den vergangenen Jahren einen Leistungsabfall hinnehmen und konnte deswegen auch bei Sevilla keinen Mehrwert im Vergleich zu anderen ähnlichen Spielerprofilen (eher langsam, aber passstark) in der Offensive bieten.

© imago images

Es muss also ein Neuanfang her. Das Vorhaben in Sevilla, wieder zur früheren Stärke zurückzufinden und sich auch für Spaniens Nationalelf zu empfehlen, für die er zuletzt im Sommer 2019 spielte, dürfte er weiterhin verfolgen. Nur: Was kann Isco einem künftigen Arbeitgeber noch bieten?

Isco war in seiner Karriere bisher nur ballbesitzstarke Teams gewohnt. Er hat große Stärken im Passspiel, insbesondere im letzten Drittel, erzielte aber auch über ein Drittel seiner Liga-Tore nach einem Konter.