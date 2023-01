Transfermarkt - Top 20 ablösefreie Spieler: Diese Stars sind im Sommer 2023 ohne Vertrag

Ablösefreie Wechsel sind seit der Corona-Pandemie immer populärer geworden. Mehr und mehr Stars lassen ihre Verträge auslaufen, um ein dickes Handgeld einsammeln zu können. SPOX blickt auf die Top 20 der promintesten Spieler mit auslaufenden Verträgen.

Paul Pogba wechselte ablösefrei zu Juventus Turin. Antonio Rüdiger schloss sich nach dem Vertragsende Real Madrid an. Niklas Süle ging vom FC Bayern zu Borussia Dortmund.

Neben seinem jetzigen Klub Inter sollen auch Paris Saint-Germain sowie die beiden Londoner Klubs FC Chelsea und FC Arsenal Interesse an einer Skriniar-Verpflichtung haben.

Der Innenverteidiger von Inter Mailand ist durchaus begehrt, doch die Verhandlungen mit dem Verein sind noch im vollen Gange. Wie Sky Sport Italia berichtet, soll Inter jedoch ein Ultimatum gesetzt haben: Bis Ende Januar soll Skriniar Zeit haben, sich zu entscheiden, ob er die Verlängerung bei Inter möchte. Im Raum stand wohl ein Angebot von sechs Millionen Euro Jahresgehalt plus Bonuszahlungen.

Der Vertrag des aktuellen Preisträgers des Ballon d'Or läuft im kommenden Sommer aus. Doch ein Vereinswechsel ist laut The Athletic gar kein Thema. Es gehe lediglich darum, die Verhandlungen des Gehalts hinter sich zu bringen. Der 35-Jährige wird aller Wahrscheinlichkeit nach also bei Real Madrid bleiben.

Ewig soll die Karriere ohnehin nicht weitergehen. Er spricht offen über das Thema. Doch ein Karriereende bei den aktuellen Leistungen ist eigentlich schwer vorstellbar. Verhandlungen mit fremden Klubs wird Kroos aber definitiv keine mehr führen. Laut The Athletic sollen die Verhandlungen mit Real jedoch nicht vor Februar stattfinden.

Beim 37-jährigen Luka Modric ist die Situation schwieriger. Zwar verlängerte er bei Real Madrid 2021 und auch 2022 noch einmal, doch es waren komplizierte Verhandlungen. Vor allem bei der Verlängerung 2021 soll es zuvor ernsthafte Unklarheit gegeben haben, ob man noch einmal zusammen findet. Auch dieses Jahr sind laut The Athletic Verhandlungen angedacht - einen genauen Zeitplan gebe es jedoch nicht.

Der frisch gebackene Weltmeister hat die Zügel seines Handelns alle in der Hand. Er soll ein Vertragsangebot für bis zu zwei Jahre von Paris vorliegen haben, außerdem soll es wohl eine Option in seinem alten Vertrag geben, mit der Lionel Messi selbst den Vertrag um ein Jahr verlängern könnte. Eine ähnliche Konstellation (ein Jahr + ein weiteres als Option) soll auch für den neuen Vertrag möglich sein.

Ob der Torschütze aus dem WM-Finale jedoch bei Turin bleiben will, ist noch nicht bekannt. Auch über andere Verhandlungen ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen.

Ein aktueller Mitspieler Messis wartet ebenfalls noch auf Verlängerungsverhandlungen. Doch bei Sergio Ramos soll laut The Athletic erst nach der aktuellen Saison entschieden werden, ob es gemeinsam weiter geht. Das soll besonders daran liegen, dass die vergangene Saison von ihm "ein Reinfall" gewesen sei. Bisher laufe es in dieser Saison zwar sehr gut, doch man wolle die Rückrunde noch abwarten.

In die andere Richtung abkassieren könnte er jedoch, wenn er sich CR7 anschließt und zum Al-Nassr-FC wechselt, die Busquets offenbar gerne verpflichten wollen. Auch Inter Miami soll neben Messi an dessen ehemaligem Mitspieler interessiert sein. Der Ausgang ist offen.

Ein möglicher Nachfolger für Sergio Busquets wäre N'Golo Kanté. Der französische Kämpfer in der Mittelfeldzentrale soll bei Barça hoch im Kurs stehen. Doch obwohl es zwischenzeitlich anders aussah, scheint derzeit eine Verlängerung in London die wahrscheinlichste Option.

© getty

Jorginho (FC Chelsea)

Anders sieht es bei Kantés Mittelfeldkollege Jorginho aus. Der britische Telegraph berichtete zuletzt, dass es den Italiener wieder in seine Heimat zieht und er dazu tendieren soll, nicht in London zu verlängern. Die Blues jedoch sind in Vertragsverhandlungen mit Jorginho. Von seiten des FC Chelsea wird offenbar eine Verlängerung angestrebt.