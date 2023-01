Romantische Rückkehr oder große Kohle in Übersee? Das sind Max Kruses Transferoptionen

Seit seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg ist Max Kruse vereinslos. SPOX checkt die möglichen Transferoptionen des 34-Jährigen.

Ein Karriereende kommt für Kruse ausdrücklich nicht in Frage. In einem Instagram-Video betonte er, unmittelbar nach seiner Freistellung bei den Wölfen, schon seine Pläne, mit dem Fußball weitermachen zu wollen. "Wir haben jetzt fast Anfang Dezember. Es ist nicht so, dass ich sechs Monate vereinslos sein werde, sondern in einem Monat geht bereits die Transferperiode wieder los. Das Transferfenster ist geöffnet."

Er selbst sei "fit, habe alle Tests bestanden, kann also wieder loslegen, Fußball zu spielen. Das war wichtig für mich. Und ihr kennt mich, Leute. Ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen", schob der 34-Jährige nach.

Doch wohin könnte es den Stürmer im Spätherbst seiner Karriere verschlagen? SPOX prüft mögliche Optionen.