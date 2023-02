José Mourinho: Diese Trainer-Rekorde hat The Special One schon aufgestellt

Wo auch immer José Mourinho als Trainer arbeitete, brach er Rekorde. Nur einem Verein war nicht zu helfen: Tottenham. Ein Überblick über die Bestmarken des Special One.

Mourinho sorgte in seiner Karriere als Trainer erstmals 2004 für internationale Aufmerksamkeit, als er mit dem FC Porto die Champions League gewann. Beim FC Chelsea stellte der Portugiese vor allem in der Premier League neue Rekorde auf, bei Inter Mailand gewann er ein zweites Mal die CL.

Mit Real Madrid wirbelte er 2011/2012 LaLiga auf, danach kehrte Mourinho zu den Blues zurück. In England war er dann bei Manchester United und Tottenham Hotspur weniger erfolglos. Mit der Roma gewann er dagegen gleich in der ersten Saison einen internationalen Titel.

Mourinho brach all in dieser Zeit in allen Ligen zahlreiche Rekorde, die bis heute unangefochten sind. Welche? Wir zeigen sie Euch!