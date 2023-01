Gareth Bale - Das krasse Imperium des Ex-Real-Stars: Whiskey, Tiger-Woods-Golf-Tour und Immobilien!

Gareth Bale hing Anfang des Jahres seine Fußballschuhe an den Nagel. Abseits des Platzes hat er schon für das Karriereende vorgesorgt.

Als Bale in einem der verrücktesten Transfersommer aller Zeiten 2013 von Tottenham zu Real Madrid wechselte , unterzeichnete er einen dicken Vertrag, der ihm um die 95 Millionen Euro eingebracht haben soll. 2016 gab es zu einem neuen Vertrag auch noch eine Gehaltserhöhung: 675.000 Euro verdiente Bale von da an - pro Woche. Das sind über 35 Millionen Euro pro Jahr.

Dass der 33-Jährige gerne mal hobbymäßig den Golf-Schläger schwingt, ist hinlänglich bekannt. Bale und eine Reihe anderer hochkarätiger Sportstars haben im vergangenen Jahr in Tiger Woods' und Rory McIlroys neues Golfprojekt TGL investiert, eine stadionbasierte Hightech-Golfliga in Zusammenarbeit mit der PGA Tour, die im Januar 2024 starten soll.

Sollte der Waliser sich für ein Glas Whiskey zurückziehen wollen, kann er das in seiner millionenschweren Villa in Cardiff in seinem Heimatland tun. Zudem investierte Bale in das Immobilienunternehmen Primesure Limited, Anteile am Unternehmen vermachte er auch seinen Eltern.

© Elevens

Bars und Pubs

In Cardiff engagiert sich Bale zudem in der Pub- und Bar-Szene. Im Jahr 2017 eröffnete seine Bar "Elevens" in der Castle Street. Im Jahr 2021 folgte die "Bar 59", in der Bale erneut sein größtes Hobby mit einbindet - in der Bar ist auch ein Minigolfkurs integriert. Eine Bar mit dem gleichen Konzept eröffnete zudem in Bristol.