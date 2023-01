João Félix, Paul Pogba und Co.: Die teuersten Transferflops der Fußballgeschichte

Erst vor wenigen Tagen machte der FC Chelsea die Leihe von João Félix perfekt. Der portugiesische Stürmer kommt von Atlético Madrid, wo er sich als Rekordtransfer nie richtig behaupten konnte. SPOX wirft einen Blick auf die teuersten Transferflops der Fußballgeschichte.

Geld regiert die Fußballwelt, aber hohe Ausgaben sind nicht immer ein Garant für Erfolg. So haben sich viele der größten Transfers aller Zeiten als teure Fehler erwiesen. Wir zeigen eine Auswahl.

© getty 15. Zlatan Ibrahimovic: Inter - Barcelona (2009) Zlatan Ibrahimović ist eine absolute Legende des Fußballs, das weiß jeder. Sein Wechsel zum FC Barcelona gehört jedoch zu den katastrophalsten Deals aller Zeiten. Die Blaugrana zahlten nicht nur 69,5 Millionen € an Inter für Ibrahimović, sondern gaben auch Samuel Eto'o ab, der den Nerazzurri 2010 zum Triple-Gewinn verhalf, nachdem sie Barça im Halbfinale ausgeschaltet hatten. Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung zwischen dem Schweden und dem damaligen Barça-Boss Pep Guardiola bereits völlig zerrüttet. Ibrahimović hatte dem Katalanen vorgeworfen, "keine Eier" zu haben und sich vor seinem ehemaligen Chef Jose Mourinho "in die Hose zu machen". Auch der Agent des Stürmers, der verstorbene Mino Raiola, bezeichnete Guardiola als "Feigling" und ging vor dem Champions-League-Finale 2012 sogar auf den Trainer los. Man sollte nicht vergessen, dass Ibrahimovic in allen Wettbewerben 21 Tore geschossen hat, sein Konflikt mit Guardiola war dennoch ein Kapitel des wohl größten Missverständnisses der Fußballgeschichte.

© getty 14. James Rodríguez: Monaco - Real Madrid (2014) Wie jeder in der Fußballwelt verliebte sich auch der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, während Kolumbiens Einzug ins Viertelfinales der Weltmeisterschaft 2014 in den jungen Ballkünstler James Rodríguez. Da der offensive Mittelfeldspieler mit dem Auge für spektakuläre Tore schon lange von einem Wechsel ins Santiago Bernabéu geträumt hatte, war ein Transfer unausweichlich, und so wurde James zu Pérez' neuestem Galáctico. In seiner ersten Saison in Spanien spielte er zeitweise wie ein solcher und beendete die Saison 2014-15 mit 17 Toren in allen Wettbewerben. Die Ernennung von Zinédine Zidane zum Trainer im Jahr 2016 war zwar ein entscheidender Wendepunkt in der jüngeren Reals Geschichte, bedeutete aber gleichzeitig das Ende von James' Karriere bei den Blancos. Unter dem Franzosen kam er nur noch selten zum Einsatz. Einmal behauptete er sogar, James habe darum gebeten, bei einem Spiel gegen Athletic Bilbao nicht eingesetzt zu werden. Nach einer Leihe zu Bayern München und einer miserablen letzten Saison, in der er nur achtmal zum Einsatz kam, verließ der 80 Millionen Euro teure Spieler den Klub schließlich ablösefrei.

© getty 13. Jack Grealish: Aston Villa - Manchester City (2021) Noch hat Jack Grealish Zeit, seinen 117,5 Millionen Euro schweren Wechsel zu Manchester City zu rechtfertigen, aber es sieht nicht gut aus. Egal, wie Pep Guardiola es zu beschönigen versucht, Grealish hat nicht geliefert. Es ist nicht immer fair, einen Angreifer anhand von Statistiken zu beurteilen, aber die aktuellen Zahlen des englischen Nationalspielers (vier Tore und sechs Vorlagen in 37 Premier-League-Einsätzen) sind erschreckend, vor allem für eine so teure Verpflichtung in einer Mannschaft, die so viele Tore schießt. Man muss Grealish zugutehalten, dass er das selbst zugegeben hat. Er weiß, dass er bisher nicht gut genug war, und er hofft immer noch, dass sich das ändert. Wenn aber nicht bald der Knoten platzt, wird es nicht mehr lange dauern, bis der Engländer das Etihad wieder verlassen muss.

© getty 12. Kepa: Athletic Bilbao - Chelsea (2018) Er ist der teuerste Torhüter der Welt, aber nicht einmal annähernd der beste. Zwar hat der 80-Millionen-Euro-Mann endlich seinen Platz in der Startelf von Edouard Mendy zurückerobert, doch es wäre keine Überraschung, wenn Chelsea versuchen würde, den Spanier am Ende der Saison zu verkaufen - insbesondere nach seinem jüngsten Fauxpas. Es könnte natürlich sein, dass es nicht viele Abnehmer gibt. Kepa ist eindeutig kein Torhüter der Spitzenklasse. Wahrscheinlich wird er für immer mit dem Carabao Cup in Verbindung gebracht werden. Erstens, weil er sich im Finale 2019 vor dem Elfmeterschießen weigerte, ausgewechselt zu werden, und zweitens, weil er keinen einzigen Strafstoß parierte und dann den entscheidenden Elfmeter verschoss, nachdem er nur für das Elfmeterschießen im Endspiel des Turniers 2022 gegen Liverpool eingewechselt worden war.

© getty 11. Romelu Lukaku: Everton - Man Utd (2017) Romelu Lukaku ist der einzige Spieler, der zweimal in unserer Liste auftaucht. Er scheiterte zunächst bei Manchester United, was überraschend war, da er sich bereits in der Premier League bei West Brom und Everton bewährt hatte. Der Belgier hatte in Old Trafford einen guten Start hingelegt und in seinen ersten neun Einsätzen zehn Tore erzielt, womit er den Rekord des legendären Bobby Charlton brach. In seiner zweiten Saison begann Lukaku jedoch zu schwächeln, und nachdem er unter Jose Mourinho endlich seine zwölf Spiele andauernde Durststrecke beendet hatte, kam er unter dem Nachfolger des Portugiesen, Ole Gunnar Solskjær, immer seltener zum Einsatz. Lukaku fühlt sich von dem Norweger schlecht behandelt, während viele United-Fans, darunter auch Gary Neville, glauben, dass er weder fit noch talentiert genug war, um den Angriff der Red Devils anzuführen. In einem Punkt sind wir uns alle einig: Die Ablösesumme von 84,7 Millionen Euro war ein miserables Geschäft.

© getty 10. Álvaro Morata: Real Madrid - Chelsea (2017) Viele Experten halten den Agenten von Alvaro Morata für den besten der Branche. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein Stürmer, der immer wieder Probleme hat, Tore zu schießen, immer wieder für viel Geld zu europäischen Spitzenklubs wechselt? Morata erzielte in der Saison 2016/17 zwar 15 Tore in der Primera División, was den FC Chelsea dazu veranlasste, ihn für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu verpflichten, aber das ist immer noch seine beste Ausbeute auf Top-Niveau. In den 18 Monaten an der Stamford Bridge erzielte der spanische Nationalspieler gerade einmal 16 Premier-League-Tore. Im Januar 2019 wurde sein Engagement an der Stamford Bridge beendet, als er auf Leihbasis zu Atlético Madrid wechselte, um dort anschließend eine dauerhafte Anstellung zu finden. Morata war der Meinung, dass die Presse ihn während seiner Zeit in England zu schnell kritisiert hat, aber es ist unmöglich, seine Torausbeute als etwas anderes als eine Enttäuschung zu betrachten, wenn man bedenkt, wie viel Geld er gekostet hat.

© getty 9. Nicolas Pépé: Lille - Arsenal (2019) Es gab eine Zeit, in der es so aussah, als ob Nicolas Pépé ein Hoffnungsträger für Arsenal sein könnte. Am Ende der Saison 2020/21 sah er noch wie der Spieler aus, der in der Ligue 1 mit Lille für Furore gesorgt hatte. In seiner letzten Saison im Emirates erzielte der Ivorer jedoch nur ein einziges Tor in der Premier League. Sein Platz in der Startformation war längst von jüngeren, besseren Spielern eingenommen worden, sodass sein Abgang im Sommer 2022 unausweichlich war. Arsenal ließ Pépé auf Leihbasis nach Nizza ziehen und es sieht nicht so aus, als ob die Gunners die stolze Summe von 80 Millionen Euro, die sie 2019 für seine Dienste bezahlt haben, wieder hereinholen könnten.

© getty 8. Harry Maguire: Leicester - Man Utd (2019) Harry Maguire kann ein guter Premier-League-Verteidiger sein, das hat er bei Leicester bewiesen. Zur Erinnerung: Sogar Pep Guardiola wollte ihn 2019 verpflichten. Maguire behauptet, dass er sich stattdessen für United entschieden hat, aber die Wahrheit ist, dass Manchester City vor dem Preis zurückgeschreckt ist. Sie waren einfach nicht der Meinung, dass Maguire eine Weltrekordablösesumme für einen Verteidiger wert sei, und sie haben Recht behalten. Einige der Beschimpfungen, die Maguire in den letzten Jahren von den Fans von Manchester United zu hören bekam, gingen "weit über das Ziel hinaus", wie der Innenverteidiger es selbst ausdrückte. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass seine trophäenlose Zeit in Old Trafford eine herbe Enttäuschung war und die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, längst völlig lächerlich ist. Zur Erinnerung: United hat 87 Millionen Euro für Maguire bezahlt, jetzt würden sie nicht einmal die Hälfte davon bekommen. Er ist vielleicht nicht "sch***e", wie Rafael van der Vaar einst sagte, aber der englische Nationalspieler ist mit Sicherheit eine kolossale Geldverschwendung.

© getty 7. Romelu Lukaku: Inter - Chelsea (2021) Lukaku sagte, seine Rückkehr zum FC Chelsea sei eine "offene Rechnung", da er in seiner vorherigen Zeit an der Stamford Bridge kein einziges Mal getroffen hatte. Obwohl er die Saison 2021/22 als bester Torschütze des Vereins beendete, war die zweite Zeit des Stürmers weitaus schlechter als die erste. Mit 15 Toren in 44 Spielen war die Ausbeute angesichts der Rekordinvestition von 113 Millionen Euro in seine Verpflichtung eher bescheiden. Lukaku hatte sich das selbst zuzuschreiben, da er mitten in der Saison ein nicht genehmigtes Interview mit Sky Sport Italia gab, in dem er seine unsterbliche Liebe zu seinem früheren Klub Inter beteuerte und, was noch unglaublicher war, die Taktik von Thomas Tuchel kritisierte. Er hat sich nie wirklich davon erholt, dass er das Vertrauen seines Trainers und der Fans des Vereins verloren hat, was seine Rückkehr ans San Siro unausweichlich machte.

© getty 6. Eden Hazard: Chelsea - Real Madrid (2019) Der Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid war zehn Jahre lang in der Mache, aber schien schon von dem Moment an zum Scheitern verurteilt, als der Flügelspieler übergewichtig zum Vorsaisontraining erschien. Fairerweise muss man sagen, dass Hazard vom Verletzungspech verfolgt war, nachdem er während seiner Zeit beim FC Chelsea fast immer gesund war. Doch selbst wenn es ihm gelang, in Spanien eine Reihe von Spielen zu absolvieren, wirkte er wie eine billige Imitation des Spielers, der sieben Jahre lang in der Premier League brilliert hatte. Hazard hat zwar einige wichtige Trophäen geholt, darunter die Champions League, aber er hat an Madrids Triumph 2021/22 ungefähr genauso viel Anteil wie Gareth Bale - und das lag nicht daran, dass der Belgier es nicht versucht hätte, was die ganze Situation wahrscheinlich noch trauriger macht.

© getty 5. Paul Pogba: Juventus - Man Utd (2016) 2012 verlor Manchester United Paul Pogba ablösefrei, zehn Jahre später erlebte der Klub ein Déjà-vu. Die meisten Fans waren hocherfreut, einen Spieler loszuwerden, von dem sie schon lange nicht mehr glaubten, dass er seine unbestrittenen Weltklasse-Qualitäten auf einer konstanten Basis zeigen würde. Einige wütende Fans im Stretford End buhten den französischen Mittelfeldspieler während des Premier-League-Spiels gegen Norwich im April 2022 nicht nur aus, sondern riefen auch: "F*ck off, Pogba! Der Verlust eines so wertvollen Spielers ohne Ablöse schmerzt natürlich trotzdem. Immerhin zahlte United 2016 eine Rekordsumme von 105 Millionen Euro, um Pogba von Juventus zu verpflichten. Doch nach sechs Spielzeiten, einem Europa-League-Titel, einem Carabao-Cup-Triumph und einer Reihe miserabler Leistungen und beschämender Lockrufe an konkurrierende Klubs kehrte Pogba nach Turin zurück. Erneut zur Erleichterung der meisten Fans.

© getty 4. Ousmane Dembélé: Dortmund - Barcelona (2017) Der schockierende Verlust von Neymar an Paris Saint-Germain im Sommer 2017 brachte Barcelona in eine schwierige Lage. Ja, sie hatten eine Weltrekordablöse für den Brasilianer erhalten, aber jeder Verein auf der Welt wusste, dass sie Geld hatten und verzweifelt auf der Suche nach einem Ersatz waren. Die Dortmunder sahen Barça kommen und spielten in den Verhandlungen um Ousmane Dembélé mit harten Bandagen, bis die Katalanen einknickten und den ultimativen Panikkauf tätigten, indem sie zunächst 105 Millionen Euro für einen Spieler bezahlten, der erst eine gute Bundesliga-Saison hinter sich hatte. Das Talent des französischen Nationalspielers ist unbestritten. Er befindet sich derzeit in einer für ihn anständigen Form. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge: Dembélé hat es nicht geschafft, seinen Preis zu rechtfertigen, und die meiste Zeit seiner Zeit im Camp Nou war von Verletzungen, Inkonstanz und Disziplinlosigkeit geplagt.

© getty 3. João Félix: Benfica - Atlético Madrid (2019) João Félix wusste, dass es im Sommer 2019 viele Angebote geben würde, aber er war der Meinung, dass seiner Karriere mit einem Wechsel zu Atlético Madrid am besten gedient wäre. Er hätte nicht falscher liegen können, denn der Stürmer rechtfertigte seine Ablösesumme von 126 Millionen Euro nicht. Félix sagte damals, er wolle einfach nur seinen Fußball "genießen". Es ist daher schwer zu verstehen, warum er unter Diego Simeone spielen wollte, der von seinen Angreifern verlangt, genauso hart zu arbeiten wie von seinen Mittelfeldspielern und Verteidigern. Von Anfang an sah es so aus, als würde dieser Deal nicht passen, und so kam es auch. Atlético einigte sich darauf, Félix für den Rest der Saison 2022/23 auf Leihbasis an den FC Chelsea zu verleihen, nachdem er in 96 Liga-Spielen nur 25 Tore erzielt hatte. Er verlängerte zwar seinen Vertrag bei den Rojiblancos, aber nur, um am Ende der hoffentlich erfolgreichen Saison an der Stamford Bridge noch etwas Geld für seine Rekordunterschrift zu bekommen.

© getty 2. Antoine Griezmann: Atletico Madrid - Barcelona (2019) Antoine Griezmann demütigte den FC Barcelona im Jahr 2018, indem er offen mit einem 100-Millionen-Euro-Transfer ans Camp Nou flirtete, bevor er am Ende einer Videodokumentation, die von Blaugrana-Verteidiger Gerard Piqué produziert wurde, einen Wechsel öffentlich ablehnte. Die Fans waren wütend. Sie wollten nichts mehr mit dem Topspieler von Atlético Madrid zu tun haben. Doch im darauffolgenden Jahr eröffnete der damalige Vereinspräsident Bartomeu Griezmann auf unerklärliche Weise den Poker erneut und sicherte sich die Dienste des Franzosen. Als wollte er einen Standpunkt beweisen, erklärte sich dabei bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro zu zahlen. Der vielseitige Angreifer hatte seine Momente im Camp Nou, aber sie waren rar gesät. 2021 kehrte er nach Madrid zurück und schloss sich Atlético auf Leihbasis an, bevor er endgültig in die Hauptstadt zurückkehrte.