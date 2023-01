Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien: In diesem unglaublich luxuriösen Hotel wohnt CR7

Cristiano Ronaldo spielt bekanntlich künftig für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Das Hotel, in dem er dort vorerst wohnt, kann sich sehen lassen.

Aktuell befindet sich der Portugiese noch auf der Suche nach einem permanenten Zuhause für sich und seine Familie. In der Zwischenzeit wird CR7 laut Daily Mail in den kommenden Monaten wohl zunächst im Four Seasons Hotel Riyadh wohnen - inklusive spektakulären Ausblicks über Saudi-Arabiens Hauptstadt.

© www.fourseasons.com/riyadh

Romantisches Dinner für zwei

Falls CR7 mal ein romantisches Abendessen mit seiner Georgina plant, kann er das auf der Sky Bridge tun, ganz oben im Kingdom Tower.

Auf der Webseite des Four Seasons Hotel Riyadh heißt es: "Die 300 Meter hohe Brücke, die sich über das Kingdom Centre spannt, in dem sich das Four Seasons Hotel Riyadh befindet, bietet einen unvergleichlichen Blick auf die glitzernde Stadt unter Ihnen. An einem Tisch mit Kerzenlicht in der Mitte der Brücke genießen Sie ein dreigängiges Gourmet-Dinner, das von unserem Four-Seasons-Küchenteam für Sie zubereitet wird."

Ein professioneller Fotograf werde während des Essens zudem jeden romantischen Moment festhalten.