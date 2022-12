Transfers: Ein Torwart-Kandidat beim FC Bayern raus - Rabiot nach England?

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Wintertransferphase. Noch ist das Transferfenster in den europäischen Ligen geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht bereits. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 23. Dezember.

© imago images Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa

Am Mittwoch hatte sich Ochoa bereits bei seinen mittlerweile ehemaligen Teamkollegen des CF America verabschiedet, nun ist seine Rückkehr nach Europa offiziell. Der 37-jährige Torhüter wechselt zur US Salernitana nach Italien. Mit Mexiko hatte Ochoa zuletzt in Katar seine fünfte WM bestritten - an mehr Endrunden nahm niemand teil.