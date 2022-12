Transfers, News und Gerüchte: Real Madrid konkretisiert Davies-Pläne

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar noch geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht, bevor es in fünf Tagen offiziell losgeht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 27. Dezember.

© getty Alphonso Davies Alphonso Davies Dass Real Madrid an dem Linksverteidiger des FC Bayern interessiert ist, ist nichts neues. Die AS wird nun aber konkreter: Die Königlichen sollen den Transfer für das Jahr 2024 anstreben - ein Jahr, bevor Davies' Vertrag in München ausläuft. So könnte eine eventuelle Ablösesumme gedrückt werden.

© imago images João Félix João Félix Der Portugiese könnte laut dem Telegraph bereits in diesem Winter Atlético Madrid verlassen. Der FC Chelsea soll nun einer der Interessierten sein. Eine Möglichkeit soll eine Leihe mit einer Option oder Pflicht zum Kauf sein. Félix war 2019 für 127 Millionen Euro zu Atlético Madrid gewechselt und konnte bisher nicht konstant überzeugen.

© getty Mykhaylo Mudryk Mykhaylo Mudryk Der Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal streckt seine Fühler weiterhin nach den besten jungen Spielern der Welt aus. Nach Informationen von SPOX und GOAL haben die Londoner 55 Millionen Pfund (rund 62 Millionen Euro) für Mykhaylo Mudryk von Shakhtar Donezk geboten. Der Ukrainer überzeugte in der Gruppenphase der Champions League.

© getty Youssoufa Moukoko Youssoufa Moukoko Der FC Barcelona soll sich laut der Sport gute Chancen auf den 18-Jährigen vom BVB ausrechnen. Der Vertrag Moukokos läuft im Sommer 2023 aus.

© imago images Borja Iglesias Borja Iglesias Atletico Madrid schaut sich nach dem Abgang von Stürmer Cunha nach einem Ersatz um, die Marca bringt in diesem Zusammenhang nun Borja Iglesias von Betis Sevilla ins Spiel. Der Spanier traf in dieser Saison in 13 Ligaspielen achtmal.

© getty Benoit Badiashile Benoit Badiashile An der WM durfte der 21-Jährige zwar nicht teilnehmen, doch nun könnte ein Traum für ihn war werden: Der FC Chelsea soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit der AS Monaco befinden, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet.