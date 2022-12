Kroatien - Argentinien: Die Aufstellungen beim Debüt von Luka Modric gegen Lionel Messi

Für Luka Modric ist die Weltmeisterschaft 2022 sein letztes großes Turnier für die kroatische Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er 2006 ausgerechnet gegen Argentinien. Anlässlich des Wiedersehens im Halbfinale am Dienstag blicken wir auf die Aufstellungen von damals.

Kroatien gewann das Freundschaftspiel, damals wenige Monate vor der WM 2006 in Deutschland, knapp mit 3:2. Nach Treffern von Ivan Klasnic (4.), Carlos Tevez (4.), Lionel Messi und Darijo Srna (52.) hatte es lange so ausgesehen, als wenn sich die beiden Nationen Remis trennen. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Dario Simic doch noch den Siegtreffer für Modric und Co. Der Weltfußballer von 2018 stand bei seinem Debüt direkt in der Startelf und stand 84 Minuten auf dem Platz. 16 Jahre später will Kroatien seinen Erfolg gegen Argentinien wiederholen und nach der WM 2018 zum zweiten Mal in Serie in das Endspiel einziehen. Ein Triumph gegen Marokko oder Frankreich wäre die Krönung für Mordrics große Karriere. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid kündigte bereits im Sommer seinen anschließenden Rücktritt an.

© getty Kroatien - Tor STIPE PLETIKOSA: 114 Länderspiele zwischen 1998 und 2014 Kickte fast durchgängig im osteuropäischen Raum, wurde unter anderem russischer, ukrainischer und kroatischer Meister. 2010 wurde er dann für ein Jahr an Tottenham verliehen. Seine Karriere beendete er 2016 bei Deportivo La Coruña, wohin er sechs Monate zuvor im Wintertransferfenster gewechselt war.

© getty Kroatien - Verteidigung DARIO SIMIC: 100 Länderspiele zwischen 1996 und 2008 Der Rechtsverteidiger wechselte Ende der Neunziger für umgerechnet 11 Millionen Euro zu Inter Mailand. Dort blieb er allerdings ohne Titel und so ging es weiter zum Stadtrivalen Milan, wo er 2003 und 2007 Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister (2007), Meister (2004), UEFA-Supercup-Sieger (2004) und Pokalsieger (2003) wurde. Spielte allerdings keine große Rolle im Team und kam in sieben Jahren nur auf 129 Einsätze. Beendete seine Karriere 2010 in Zagreb und arbeitete in der Folge als Trainer und Berater. STJEPAN TOMAS: 49 Länderspiele zwischen 1998 und 2006 Spielte überwiegend in Italien und der Türkei, wo er zweimal die Meisterschaft mit Galatasaray gewann (2005 und 2006). Drei Jahre war er zudem für Rubin Kazan tätig, wo er 2008 und 2009 russischer Meister wurde. 2010 dann das Karrierende. Zuletzt war er Trainer beim FC Sheriff Tiraspol. IGOR TUDOR: 55 Länderspiele zwischen 1997 und 2006 Spielte jahrelang für Juventus Turin und gewann dort je zweimal die Meisterschaft und den italienischen Supercup (2002 und 2003). Triumphierte zudem im UEFA Intertoto Cup (1999) - na, wer kennt den Wettbewerb noch? Half Juve nach dem Zwangsabstieg auch beim Wiederaufstieg in die Serie A (2007). Immerhin 174-mal lief er für die Alte Dame auf. Aktuell ist er Trainer bei Olympique Marseille.

© getty Kroatien - Mittelfeld DARIJO SRNA: 134 Länderspiele zwischen 2002 und 2016 Eigentlich ein Wunder, dass der Mann nicht immer noch spielt. War ein absoluter Dauerbrenner im kroatischen Team und kam als Rechtsverteidiger immerhin auf 22 Tore und 29 Vorlagen. Spielte fast ein ganzes Profisportlerleben lang für Shakhtar Donezk (2003 bis 2018) und beendete 2019 schließlich seine Karriere in Italien. Heute aber wieder für Shakhtar tätig und zwar als Sportdirektor. LUKA MODRIC: 160 Länderspiele zwischen 2006 und 2022 Seine Karriere ist eine der Größten, die der Fußball je sah. Fünfmal Champions-League-Sieger mit Real Madrid, vierfacher Klub-Weltmeister, Europas Fußballer des Jahres und Weltfußballer 2018, dreifacher spanischer Meister zwischen 2017 und 2022 - das sind nur die wichtigsten Erfolg auf einer langen Liste. Krönt er sich sogar noch mit dem Weltmeister-Titel? NIKO KOVAC: 83 Länderspiele zwischen 1996 und 2008 Bekannt aus der Bundesliga - als Spieler und als Trainer. Wurde mit den Bayern Doublesieger 2003 und Weltpokalsieger 2001. Trainierte nach seinem Karriereende 2009 unter anderem die kroatische Nationalmannschaft - allerdings wenig erfolgreich. MARKO BABIC: 49 Länderspiele zwischen 2002 und 2008 Spielte von 2000 bis 2007 bei Bayer 04 Leverkusen und erreichte 2002 unter anderem das Champions-League-Finale. Tourte anschließend durch Europa und spielte unter anderem für Hertha BSC, Real Saragossa und den LASK. War zuletzt als Trainer bei ND Ilirija angestellt. NIKO KRANJCAR: 81 Länderspiele zwischen 2004 und 2013 Spielte bis 2006 in Kroatien und wechselte dann nach England, wo Tottenham ihn 2009 unter Vertrag nahm. Nach drei Jahren begann ein Wechselspiel zwischen England und der Ukraine. Er wechselte zwischen Dynamo Kiew und den Queens Park Rangers hin und her, ehe es 2016 in die USA und wenige Monate später zu den Glasgow Rangers ging. Dort beendete Kranjcar seine Karriere 2018. Heute ist er Co-Trainer bei Kroatiens U19.

© getty Kroatien - Sturm IVAN KLASNIC: 41 Länderspiele zwischen 2004 und 2011 Seine Verletzungsanfälligkeit verhinderte mehr Karrierehöhepunkte. Zweifelsohne war 2004 sein bestes Jahr, als er mit Werder Bremen Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Beendete seine Karriere 2013 in Mainz. Seitdem ab und an bei Events oder als Experte anzutreffen. DADO PRSO: 32 Länderspiele zwischen 2003 und 2006 Spielte jahrelang in Frankreich und dort unter anderem für die AS Monaco. Sein Durchbruch in der Nationalmanschaft kam jedoch sehr spät und war nur von kurzer Dauer. Aktuell ist er Stürmertrainer beim Pau FC.

© getty Kroatien - Trainer ZLATKO KRANJCAR: 24 Länderspiele als Trainer zwischen 2004 und 2006 War nicht sehr erfolgreich und anschließend viel unterwegs. Unter anderem Trainer im Iran, in der Slowakei und bei der Nationalmannschaft Montenegros. Wirklich lange war er aber nur noch bei Sepahan im Iran tätig. Die Legende von Rapid Wien verstarb im März 2021 mit nur 64 Jahren.

© SPOX Kroatien - Taktische Formation Kranjcar praktizierte damals ein für die damalige Zeit einer ungewöhnliches 3-4-1-2. Von Erfolg war sein System bei der Weltmeisterschaft in Deutschland allerdings nicht. Nach einer Niederlage gegen Brasilien und Remis gegen Australien (2:2) sowie Japan (0:0) war das Aus bereits in der Gruppenphase besiegelt.

© getty Argentinien - Tor ROBERTO ABBONDANZIERI: 48 Länderspiele zwischen 2004 und 2008 Der Torhüter hatte Pablo Cavallero nach der Copa América überraschend als Nummer eins verdrängt und stand bei der WM 2006 bei allen Spielen im Tor. Im legendären Viertelfinale gegen Deutschland musste er nach einem Zusammenprall mit Miroslav Klose allerdings ausgewechselt werden und konnte im Elfmeterschießen somit nicht mitwirken. Ihn ersetzte Leo Franco. Im Anschluss an das Turnier wagte er auch den Schritt nach Europa und unterschrieb beim FC Getafe, Nach zweienhalb eher weniger erfolgreichen Jahren kehrte er in die Heimat zu den Boca Juniors zurück. Seit seinem Karriereende arbeitet er als Trainer.

© getty Argentinien - Verteidigung LEONARDO PONZIO: 7 Länderspiele zwischen 2003 und 2013 Der Rechtsverteidiger war auch im zentralen Mittelfeld zuhause. Eine große Rolle spielte er in der Nationalmannschaft allerdings nie, weshalb er auch nie bei einem großen Turnier zum Einsatz kam. Sein letztes Spiel für Argentinien absolvierte er 2013 in der WM-Qualifikation, nachdem er zuvor sechs Jahre nicht das Trikot seines Heimatlandes getragen hatte. FABRICIO COLOCCINI: 38 Länderspiele zwischen 2003 und 2013 Der Lockenkopf kam in seiner langen Laufbahn durchaus rum. Boca Juniors, AC Milan, Deportivo Alavés, Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Villarreal und Newcastle United lauten einige seiner vielen Adressen. Wirklich lange blieb er aber nur bei letzterem Klub (acht Jahre). Mit den Magpies stieg Coloccini in seiner ersten Saison den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Sowohl beim Abstieg als auch bei der sofortigen Rückkehr in die Premier League war er aber Stammspieler. Auch für Argentiniens Nationalmannschaft stand er einige Male von Beginn an auf dem Platz - beim Viertelfinal-Aus gegen Deutschland spielte er sogar volle 120 Minuten. NICOLÁS BURDISSO: 49 Länderspiele zwischen 2003 und 2011 2004 wagte der heutige Technische Leiter der AC Florenz den Schritt in die Serie und spielte in 14 Jahren unter anderem für Inter Mailand sowie die AS Roma. Viermal wurde er Meister, zweimal Pokalsieger. Für Argentinien reifte er bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika zum Stammspieler. WÁLTER SAMUEL: 56 Länderspiele zwischen 1999 und 2010 Der beinharte Innenverteidiger feierte einst große Erfolge mit Inter Maailand (fünf Meisterschaften und drei Pokalsiege). 2010 gewann er sogar die Champions League mit der Nerazzurri, als der FC Bayern mit 2:0 bezwungen wurde. Auch für die AS Roma und Real Madrid hatte er auf dem Platz gestanden. Dennoch wurde er 2006 nicht für die WM berücksichtigt. Vier Jahre später holte ihn Diego Maradona zurück. Eine Verletzung im zweiten Gruppenspiel verhinderte allerdings, dass Samuel zu mehr als zwei Einsätzen kam.

© getty Argentinien - Mittelfeld LIONEL MESSI: 170 Länderspiele zwischen 2005 und 2022 Im Halbfinale gegen Kroatien wird Messi seinen 171. Einsatz für Argentinien, im Achtelfinale erreichte er bereits den Meilenstein von 1.000 Pflichtspielen als Profi. Zudem wird er mit Lothar Matthäus als WM-Rekordspieler (25 Partien) gleichziehen und diesen womöglich im Spiel um Platz drei oder im Finale überholen. Messi erzielte bislang 95 Tore für Argentinien, dazu kommen 701 Treffer für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain, sieben Auszeichnungen als Weltfußballer, vier Champions-League-Siege und der Gewinn der Copa América. Der WM-Titel wäre die Krönung seiner unfassbaren Karriere. MARTÍN DEMICHELIS: 52 Länderspiele zwischen 2005 und 2016 Der gelernte Innenverteidiger musste auch hin und wieder im defensiven Mittelfeld ran. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim FC Bayern München, mit dem er viermal die Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal gewann. Bis zum Winter hatte er noch die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga betreut, aufgrund eines Cheftrainer-Angebots seines ehemaligen Klubs River Plate entschied er sich aber, den Klub zu verlassen. ESTEBAN CAMBIASSO: 52 Länderspiele zwischen 2000 und 2011 Die nächste Legende von Inter Mailand! Wie auch Samuel kam er von Real Madrid zu dem Klub, mit dem er seine größten Erfolge feierte. In zehn Jahren sprangen ein CL-Titel, fünf Meisterschaften und vier Pokalsiege heraus. Entsprechend groß war die Empörung beiden Fans und Journalisten, als ihn Maradona 2010 nicht für die Weltmeisterschaft nominierte. Kurz danach kehrte er wieder in die Nationalmannschaft zurück. JUAN ROMÁN RIQUELME: 51 Länderspiele zwischen 1997 und 2008 Der Edeltechniker wechselte 2002 für zehn Millionen Euro zum FC Barcelona. Glücklich wurde er bei den Katalanen nie und ging nach einer Leihe fest zum FC Villarreal. Dort klappte es schon eher mit dem Legendenstatus, den er spätestens bei seiner Rückkehr zu den Boca Juniors erlangte. Auch für seine Nationalmannschaft zeigte er gute Leistungen. 2006 war er unangefochtener Stammspieler bei der Weltmeisterschaft, 2008 gehörte er beim Olympia-Gold zu den drei älteren Spielern für die Auswahl.

© getty Argentinien - Sturm CARLOS TEVEZ: 76 Länderspiele zwischen 2004 und 2015 Nach seinem Wechsel zu West Ham United (2006) war er neun Jahre lang nicht aus dem europäischen Spitzenfußball wegzudenken. Er ging zudem für beide Klubs aus Manchester und Juventus Turin auf Torejagd. Ein zwischenzeitlicher Streit mit dem damaligen City-Trainer Roberto Mancini kosteten ihn rund sechs Monate seiner Karriere, weil er suspendiert wurde. Ansonsten überzeugte er stets mit seinen Qualitäten am Ball, weshalb er auch meist in der Nationalmannschaft gesetzt war. HERNÁN CRESPO: 64 Länderspiele zwischen 1995 und 2007 Die Stürmerlegende wechselte 2000 für die einstige Rekordsumme von über 56 Millionen Euro von Parma zu Lazio Rom. Es folgten Stationen bei Inter Mailand, AC Milan und dem FC Chelsea. Es reichte zu einem UEFA-Pokalsieg, drei italienischen und einer englischen Meisterschaft. Die Champions League holte Crespo allerdings nicht. Auch bei der Nationalmannschaft sollte es nicht für den ganz großen Wurf reichen. 2006 schaffte er es mit drei Toren dafür immerhin ins All-Star-Team.

© getty Argentinien - Trainer JOSÉ NÉSTOR PEKERMAN: 41 Länderspiele als Trainer zwischen 2004 und 2006 Der heutige Nationaltrainer Venezuelas hatte vor der WM 2006 keinen leichen Stand. Die Presse und auch Maradona warfen ihm vor, nur ein "Jugendtrainer" zu sein. Trotzdem führte er Argentinien durch die Qualifikation zur WM. Nach dem Viertelfinal-Aus war allerdings Schluss für ihn. Besser klappte es als Trainer von Kolumbien, das er zweimal (nicht selbstverständlich) zur WM führte. 2014 war gegen den Gastgeber aus Brasilien erst im Viertelfinale, vier Jahre später nach Elfmeterschießen gegen England Schluss.