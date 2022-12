Niederlande: So könnte Oranje bei der WM 2026 spielen

Die Niederländer haben es bei der WM in Katar bis ins Viertelfinale geschafft. Aber mit vielen Talenten, die nachrücken, könnte es 2026 noch besser laufen. Ein Überblick.

Nachdem die Niederlande die Qualifikation für die WM 2018 verpasst hatten, kehrten sie unter Louis van Gaal stark auf die WM-Bühne zurück und erreichten das Viertelfinale, bevor sie in einem der dramatischsten Spiele des Turniers im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren. Van Gaal stellte einen Kader zusammen, der einige erfahrene Köpfe mit einigen jungen Talenten vereinte und hinterlässt die Mannschaft in einer guten Verfassung, damit sein Nachfolger Ronald Koeman sofort das Ruder mit Blick auf die EM 2024 übernehmen kann. Koeman kennt natürlich einen Großteil des aktuellen Kaders aus seiner vorherigen Amtszeit - und da er mit Oranje vor seinem Wechsel zum FC Barcelona einige Erfolge feiern konnte, ist man zuversichtlich, dass der niederländische Fußball nach einer enttäuschenden zweiten Hälfte der 2010er Jahre wieder auf dem Weg nach oben ist. Doch während die Europameisterschaft als nächstes auf dem Programm steht, fällt es schwer, den Blick nicht bereits auf die nächste Weltmeisterschaft zu richten, die 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Wie viele der aktuellen niederländischen Spieler werden dann noch Teil der Mannschaft sein und wer hat vielleicht zum letzten Mal auf der großen Bühne des Fußballs gespielt? SPOX hat versucht, diese und weitere Fragen zu beantworten, indem wir das Team ausgewählt haben, das die Niederlande unserer Meinung nach 2026 aufstellen könnten.

© getty TW: Justin Bijlow Louis van Gaal sorgte für eine Überraschung, als er in Katar den bisher noch nicht eingesetzten Andries Noppert in die Startelf berief. Und Noppert hat nichts getan, was darauf schließen ließe, dass dies die falsche Entscheidung war. Allerdings wird Noppert bei der nächsten Weltmeisterschaft 32 Jahre alt sein. Und auch wenn das Alter kein Hindernis für die Fortsetzung seiner internationalen Karriere sein sollte, entscheiden wir uns für Bijlow, der ebenfalls im Kader für 2022 stand und vier Jahre jünger ist als Noppert. Feyenoord-Torhüter Bijlow hat bereits sechs Länderspiele auf dem Buckel und wir gehen davon aus, dass er diese Zahl in den nächsten dreieinhalb Jahren noch um einiges erhöhen wird.

© getty IV: Jurrien Timber Timber, der beim Auftaktspiel der Niederlande in Katar überraschenderweise nicht zum Einsatz kam, hat sich schnell wieder in der Startformation etabliert und verspricht, in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft zu werden. Der Innenverteidiger von Ajax ist erst 21 Jahre alt und selbst wenn Oranje unter dem neuen Trainer Ronald Koeman auf eine Viererkette umstellen sollte, dürfte Timber seinen Platz behalten.

© getty IV: Matthijs de Ligt Schaffen wir erst einmal den Elefanten im Raum aus dem Weg: Virgil van Dijk wird bei der Weltmeisterschaft 2026 34 Jahre alt sein. Das bedeutet, dass er seine Rolle als Anführer der holländischen Verteidigung problemlos weiterführen könnte, wenn sein Körper mitspielt. Wir werden uns jedoch für den jüngeren Mann entscheiden und de Ligt wählen, der dann erst 26 Jahre alt sein wird. Der Star von Bayern München hat in seiner bisherigen Karriere bei großen Turnieren keine gute Figur gemacht, nachdem er sich bei der EM 2020 im Achtelfinale eine Rote Karte einhandelte und nach einer schwachen Leistung gegen Senegal in Katar aus der Startelf flog. De Ligt ist jedoch zu talentiert, um in den Hintergrund zu treten und es besteht eine realistische Chance, dass er van Dijk irgendwann in naher Zukunft als Kapitän der Nationalmannschaft ablöst. Zu den weiteren Spielern, die vor der nächsten Weltmeisterschaft in die Auswahl kommen könnten, gehören der Wolfsburger Micky van de Ven und der 16-jährige Jorell Hato von Ajax, der bereits Kapitän der niederländischen U19-Auswahl war.

© imago images IV: Sven Botman Botman hat ein wenig Pech, dass er zu einem Zeitpunkt auftaucht, an dem die Niederlande reich an talentierten Innenverteidigern sind, aber es dürfte nicht mehr lange dauern, bis ihm endlich sein Durchbruch in der Nationalmannschaft gelingt. Der Ex-Lille-Spieler, der in dieser Saison für Newcastle aufläuft, liegt in der Hackordnung derzeit hinter Nathan Aké und Stefan de Vrij, hat aber mit seinen 22 Jahren definitiv noch Zeit. Aké wird bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits 31 Jahre alt sein, während de Vrij noch einmal drei Jahre älter ist und dann wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung steht.

© getty RAV: Denzel Dumfries Dumfries hat sich mit seiner rasanten Spielweise bei den letzten beiden großen Turnieren der Niederlande zum Publikumsliebling gemausert und wir gehen davon aus, dass der Akteur von Inter Mailand auch 2026 im Alter von dann 30 Jahren noch in der Startelf stehen wird. Es gibt jüngere Alternativen auf der Außenverteidigerposition, darunter Jeremie Frimpong (21) von Bayer Leverkusen, der es als Backup für Dumfries in den Kader für 2022 geschafft hat, und Jordan Teze (23) von PSV. Sollte man auf eine Viererkette umstellen, könnte auch Ajax-Teenager Devyne Rensch infrage kommen, da er defensiv stabiler ist als die bereits erwähnten Spieler.

© getty ZM: Ryan Gravenberch Noch vor wenigen Monaten hätte kaum jemand darauf gewettet, dass Gravenberch es nicht in den niederländischen WM-Kader schaffen würde. Da er aber seit seinem Wechsel zu Bayern München im Sommer kaum noch zum Einsatz kam, wurde er von van Gaal nicht berücksichtigt. Als einer der talentiertesten zentralen Mittelfeldspieler seiner Generation wäre es ein Schock, wenn sich Gravenberch bei der nächsten Weltmeisterschaft, bei der er erst 24 Jahre alt sein wird, nicht wieder in den Vordergrund spielen würde. Die offensichtliche Alternative zu Gravenberch wäre sein ehemaliger Ajax-Teamkollege Kenneth Taylor, der es bis nach Katar geschafft hat und am selben Tag wie sein ehemaliger Mittelfeldpartner geboren wurde, sodass auch für ihn das Alter keine Rolle spielt.

© getty ZM: Frenkie de Jong De Jong wird bei der nächsten Weltmeisterschaft 29 Jahre alt sein, weshalb er der niederländischen Mannschaft als erfahrenstes Mitglied des Mittelfelds noch viel zu bieten hat. Der Spieler des FC Barcelona ist vielleicht nicht der Weltstar geworden, den viele von ihm erwartet haben, als er Ajax verließ, aber es wäre ein großer Schock, wenn er nicht noch mindestens fünf Jahre lang ein wichtiges Rädchen in der niederländischen Mannschaft sein würde. Ein Spieler, der ihn 2026 aus der Startelf drängen könnte, ist Teun Koopmeiners, der neun Monate jünger ist als de Jong und in Katar an seiner Seite gespielt hat. Zudem können wir nicht ausschließen, dass Donny van de Beek, der im April erst 25 Jahre alt geworden ist, seine Karriere noch umkrempelt.

© getty ZM: Xavi Simons Als klassischer "Nachzügler" für ein internationales Turnier wurde Simons für seine hervorragende Form bei PSV mit seiner ersten internationalen Berufung für die Reise nach Katar belohnt. Der Teenager, der zuvor für Barcelona und PSG gespielt hat, hat nun dreieinhalb Jahre Zeit, um sich vor der nächsten Weltmeisterschaft als Weltstar zu etablieren. Und kaum jemand würde dagegen wetten, dass ihm das gelingen wird, wenn man bedenkt, wie gut er sich in Eindhoven in der ersten Mannschaft eingelebt hat. Es gibt nur wenige Spieler im aktuellen niederländischen Kader, die das gleiche Potenzial wie Simons als offensiver Mittelfeldspieler haben, wenngleich die Entwicklung von Gabriel Misehouy von Ajax und Isaac Babadi von PSV, die beide bei der U-17-Europameisterschaft Anfang des Jahres im Finale beeindruckten, mit Spannung erwartet wird.

© getty LAV: Tyrell Malacia Daley Blind könnte sich entscheiden, bei der Euro 2024 zu spielen, aber für den 32-jährigen Ajax-Verteidiger war dies mit Sicherheit die letzte Weltmeisterschaft. Malacia sollte also den Posten des linken Außenverteidigers übernehmen, denn der Mann von Manchester United war in Katar Blinds Stellvertreter. Der 23-Jährige ist definitiv im richtigen Alter und man hofft, dass er sich in Old Trafford zu einem offensiven Außenverteidiger der Spitzenklasse entwickeln kann. Sollte es mit Malacia nicht klappen, ist der drei Monate jüngere Owen Wijndal der wahrscheinlichste Ersatzmann, auch wenn sein Start bei Ajax aufgrund von Fitness- und Formschwäche bestenfalls stotternd verlaufen ist.

© getty ST: Cody Gakpo Als einer der Stars der Weltmeisterschaft 2022 hat Gakpo nicht nur den Grundstein für einen hochdotierten Transfer in den kommenden Monaten gelegt, sondern auch für eine Karriere in der absoluten Weltspitze. In den Wochen vor dem nächsten Weltturnier wird er 27 Jahre alt und man hofft, dass er in den nächsten dreieinhalb Jahren der Anführer des niederländischen Angriffs sein wird, um eine reibungslose Qualifikation zu gewährleisten. Es gibt einige Spieler, die sich Chancen ausrechnen, Gakpo zumindest Konkurrenz zu machen, darunter seine Mannschaftskameraden aus dem aktuellen Kader, Steven Bergwijn (25) von Ajax und Noa Lang (23) von Club Brügge, sowie Donyell Malen (23) von Borussia Dortmund, Arnaut Danjuma (25) von Villarreal und vielleicht sogar Crysencio Summerville (20) von Leeds United.