Der Titan, der König von Rom und ein "Heißsporn": Das ist die Traumelf von Lothar Matthäus

Wetlmeister, Weltfußballer, Rekordnationalspieler: Lothar Matthäus gilt als einer der besten Spieler überhaupt. In der Sport Bild nannte er 2021 seine Traumelf, bestehend aus den größten Legenden, mit denen er zusammenspielte!

"Oliver ist der Titan, allein 2002 bei der WM oder 2001 in der Champions League war er fantastisch, entscheidend. Ich habe seine Fähigkeiten immer bewundert, seine Reflexe, seinen Mut."

"Er war für mich der intelligenteste Spieler, mit dem ich je zusammen in einer Mannschaft stand. Er hat bei mir das Duell gegen Bixente Lizarazu, den französischen Weltmeister von 1998, knapp gewonnen."

MITTELFELD - MATTHIAS SAMMER

"Ein echter Antreiber, sei es in der Nationalmannschaft, beim VfB Stuttgart oder in Dortmund. Er war auch als Trainer später sehr erfolgreich. Ein Fußballverrückter, ein Heißsporn. So einen Spieler braucht jede Mannschaft."