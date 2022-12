Diego, Ribéry, Piqué, Wilshere mit 30: Diese Stars gingen 2022 in Rente

Weltmeister, unermüdliche Kämpfer, Verteidiger, die alle zu Legenden, Helden oder Unvollendeten geworden sind: SPOX wirft zum Abschluss des Jahres einen Blick auf die großen Fußball-Stars, die 2022 in den Ruhestand gingen.

Einige Weltmeister und Ikonen der letzten Jahrzehnte haben sich dafür entschieden, ihre Stiefel 2022 an den Nagel zu hängen. Ob ein Karriereende aufgrund von fortgeschrittenem Alter, ständigen körperlichen Problemen oder einfach neue Projekte am Horizont - von einigen Top-Stars müssen wir uns künftig verabschieden. Welche Spieler sind im Jahr 2022 zurückgetreten?

© getty BRUNO ALVES Alter: 40 Jahre | Letzte Mannschaft: Apollon Smyrnis | Größte Auszeichnungen: Europameister, 4x portugiesischer Meister, 2x russischer Meister, türkischer Meister Der ganz große Durchbruch auf Klubebene blieb dem Innenverteidiger während seiner insgesamt 20 Jahre als Profi verwehrt. So kam er in den Top-5-Ligen Europas nie bei einem Top-Team unter, stattdessen trieb er sich hauptsächlich in seiner Heimat, Russland und der Türkei herum. Deutlich erfolgreicher gestaltete sich seine Karriere in der Nationalmannschaft. Mit Portugal wurde er 2016 sensationell Europameister, über knapp 15 Jahre bildete er zusammen mit Pepe eines der besten Innenverteidiger-Duos auf Nationalmannschaftsebene. Seit seinem Karriereende im Juni 2022 ist er Sportdirektor bei AEK Athen.

© getty GARY CAHILL Alter: 37 Jahre | Letzte Mannschaft: AFC Bournemouth | Größte Auszeichnungen: Champions-League-Sieger, 2x Europa-League-Sieger, 2x englischer Meister Mit dem FC Chelsea gewann der Engländer jeden Titel, den man im Vereinsfußball gewinnen kann. Champions League, Europa League, englische Meisterschaft, FA Cup und Ligapokal - in Diensten eines PL-Klubs gibt es kaum mehr Titel zu sammeln. Nach sieben Jahren verließ er die Blues 2019 schließlich in Richtung Crystal Palace, auch weil er in seiner letzten Saison an der Stamford Bridge kaum noch eingesetzt wurde. Nach einem weiteren Stopp beim AFC Bournemouth ließ er dort seine Karriere ausklingen.

© getty DIEGO Alter: 37 Jahre | Letzte Mannschaft: Flamengo | Größte Auszeichnungen: 1x Europa League, 2x Libertadores, 4x brasilianische Meisterschaft, La Liga, portugiesische Meisterschaften In Deutschland werden sich viele Werder-Fans an die guten alten Zeiten mit dem Brasilianer erinnern, vor allem an die Saison 2008/2009. Diese Spielzeit überzeugte Juventus Turin von Diego - doch danach blieb er bei keinem Verein lange: nicht in Wolfsburg, bei Atletico Madrid oder Fenerbahce. Erst 2016 kehrte wieder Ruhe ein, als er in die Heimat zu Flamengo ging. Dort beendet er nun zum Jahreswechsel seine Karriere.

© getty JEFFERSON FARFAN Alter: 38 Jahre | Letzte Mannschaft: Alianza Lima | Größte Auszeichnungen: 4x Niederländischer Meister, 2x Peruanischer Meister, russischer Meister Als der Peruaner noch beim FC Schalke spielte, war die Welt für den Verein noch in Ordnung: Von 2008 bis 2015 war S04 Stammgast in der Champions League. Umso mehr ist Farfan heute als Schalker Held zu bezeichnen. Zwischen August 2020 und März 2021 war der Offensivspieler schon einmal länger nicht aktiv, entschied sich dann allerdings noch dazu, seine Karriere bei Allianza Lima zu beenden - dem Verein, bei dem er seine ersten großen Schritte machte.

© getty HERNANES Alter: 37 Jahre | Letzte Mannschaft: Sport Recife | Größte Auszeichnungen: 2x Italienischer Meister, Olympischer-Bronzemedaillen-Gewinner Wie Kollege Diego beendet auch der brasilianische offensive Mittelfeldspieler Hernanes seine Karriere im Alter von 37 Jahren. Er verbrachte die beste Zeit seiner Karriere in Italien, bei Lazio, Inter und Juve. Mit der Alten Dame gewann er 2016 und 2017 die italienische Meisterschaft. In der Folge ließ er seine Karriere in China und Brasilien ausklingen.

© getty GONZALO HIGUAIN Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: Inter Miami | Größte Auszeichnungen: Europa-League-Sieger, 3x italienischer Meister, 3x spanischer Meister, Torschützenkönig Serie A In Erinnerung wird immer seine große Torchance im WM-Finale 2014 gegen Manuel Neuer bleiben. Was vielen bis heute verborgen blieb: Higuain wurde im französischen Brest geboren, hätte sich also auch für die französische Auswahl entscheiden können - und wäre 2018 Weltmeister geworden. 2022 kam für den Stürmer zu spät und so bleibt Higuain trotz guter Chancen ohne den WM-Pokal. 2016 kam es zu einem Mega-Transfer, als er für die italienische Rekordsumme von 90 Millionen Euro von Neapel zu Juventus ging - nach 36 Toren in 35 Serie-A-Spielen!

© getty BLAISE MATUIDI Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: Inter Miami | Größte Auszeichnungen: Weltmeister, 3x italienischer Meister, 4x französischer Meister Anders als Higuain darf sich Matuidi Weltmeister nennen. 2018 entschied sich Trainer Didier Deschamps nach dem schwachen Auftritt und der Verletzung von Ousmane Dembélé, Matuidi als linken Mittelfeldspieler zu bringen - und es zahlte sich bekanntlich aus. Außerdem bekannt: der Torjubel "Matuidi Charo". Dieser entstand, als sich Matuidi mit dem französischen Rapper und seinem Kumpel Niska traf, der sagte: "Matuidi repräsentiert unsere Mentalität und unseren Geist." Eine Gemeinsamkeit haben Matuidi und Higuain trotzdem: Sie waren wohl zwei der ersten großen Namen, die ihre Karriere bei David Beckhams Inter Miami beendeten. Matuidi war auch bei PSG einer der ersten großen Namen, als er 2011 wenige Monate vor der katarischen Übernahme von Saint-Etienne kam.

© getty MAXI RODRIGUEZ Alter: 41 Jahre | Letzte Mannschaft: Newell's Old Boys | Größte Auszeichnungen: argentinischer Meister, Fußballer des Jahres in Argentinien 2013 Maxi Rodriguez nahm bei der WM 2006 gegen Mexiko einen hohen, langen Ball mit der Brust an, am rechten Eck des gegnerischen Strafraums - und knallte ihn mit links oben links ins Netz. Fertig war eines der legendärsten WM-Tore der Geschichte. In Europa spielte er für Espanyol Barcelona (2002 bis 2005), anschließend fünf Jahre für Atletico Madrid sowie zwei Jahre für Liverpool.

© getty JOHN OBI MIKEL Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: Al-Kuwait | Größte Auszeichnungen: Champions-League-Sieger, Europa-League-Sieger, Afrika-Cup-Gewinner, 2x englischer Meister, Olympischer-Bronzemedaillen-Gewinner Von 2006 bis 2017 kickte der Nigerianer beim FC Chelsea und ist damit einer der jüngsten Helden des Vereins, die nun im Ruhestand sind. 249 Premier-League-Spiele zeigen allerdings, dass Mikel meistens kein Stammspieler war. Einen besser gefüllten Trophäen-Schrank kann man allerdings trotzdem nicht haben, nach den Triumphen in Champions und Europa League, der Premier League und beim Afrika Cup. Mikel ist einer der größten nigerianischen Spieler der Geschichte.

© getty GERARD PIQUÉ Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: FC Barcelona | Größte Auszeichnungen: 1x Weltmeister, 1x Europameister, 4x Champions-League-Sieger, 8x spanischer Meister Bis vor einigen Jahren war Piqué einer der besten Innenverteidiger der Welt. An der Seite von Carles Puyol, Javier Mascherano und für Spanien mit Sergio Ramos war er mitverantwortlich für legendäre Titelgewinne in der Champions League, bei der WM 2010 und der EM 2012. Die letzten Jahre seiner Karriere dürften allerdings etwas an seinem Ruf kratzen: Für Spanien nahm er 2021 und 2022 nicht an der EM und WM teil. Piqué wird auch als politisch denkender Spieler in Erinnerung bleiben, da er sich stets für die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzte. Dass er beschloss, seine Karriere kurz vor der WM 2022 zu beenden, überraschte letztlich viele.

© getty RAMIRES Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: Palmeiras | Größte Auszeichnungen: Champions-League-Sieger, Copa-Libertadores-Gewinner, englischer Meister, portugiesischer Meister Von 2010 bis 2016 war der Brasilianer ein wichtiges Puzzlestück in Chelseas Team, das die Champions League, Premier League und Europa League gewann. Vielen FIFA-Spielern wird Ramires wohl auch als einer der schnellsten defensiven bzw. zentralen Mittelfeldspieler im Kopf bleiben. Schon seit zwei Jahren war Ramires nicht mehr bei einem Verein - doch erst im September diesen Jahres entschloss er sich, seine Karriere zu beenden.

© getty FRANCK RIBÉRY Alter: 39 Jahre | Letzte Mannschaft: US Salernitana | Größte Auszeichnungen: Champions-League-Sieger, 9x deutscher Meister Von 2007 bis 2019 erlebte Ribéry seine beste Karrierephase natürlich beim FC Bayern München, mit 124 Toren und 184 Vorlagen in 425 Spielen - viele davon auf dem gegenüberliegenden Flügel von Arjen Robben, mit dem Ribéry die legendäre Flügelzange "Robbery" bildete. Dies gipfelte im Champions-League-Gewinn von 2013. Für den Ballon d'Or reichte das Triple von 2013 allerdings nicht, dafür immerhin für Europas Fußballer des Jahres. Für Frankreich gab er 2006 kurz vor der WM in Deutschland sein Debüt, um beim Turnier selbst dann etwas überraschend zum Stammspieler zu werden. Auch im Finale gegen Italien stand er 100 Minuten auf dem Platz. Für Ribéry war bereits vor der WM 2014 Schluss, die er wegen Rückenproblemen verpasste.

© getty CARLOS TEVEZ Alter: 38 Jahre | Letzte Mannschaft: Boca Juniors | Größte Auszeichnungen: Champions-League-Sieger, Copa-Libertadores-Gewinner, Olympischer-Goldmedaillen-Gewinner, 4x argentinischer Meister, 2x italienischer Meister, englischer Meister, Torschützenkönig der Premier League Gonzalo Higuain, Sergio Agüero, Carlos Tevez: Alles argentinische Stürmer, die ihre Karrieren innerhalb eines Jahres beendeten - kurz vor dem WM-Triumph der Albiceleste. Tevez bleibt in Erinnerung für seine Zeit bei Manchester United und City, Juventus Turin und in der Heimat bei den Boca Juniors.

© getty ARDA TURAN Alter: 35 Jahre | Letzte Mannschaft: Galatasaray Istanbul | Größte Auszeichnungen: Europa-League-Sieger, türkischer Meister, 2x spanischer Meister Von 2011 bis 2015 war Turan einer der entscheidenden Spieler für Atletico Madrid. Dort spielte er zwei Champions-League-Finals und gewann die Meisterschaft 2014. Seit seinem Wechsel zu Barca ging es abwärts mit der Karriere. Für die Türkei kam Turan auf genau 100 Länderspiele. In seiner Heimat beendete er auch seine Karriere: bei Galatasaray, wo einst alles begann.