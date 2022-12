Ronaldo-Reaktionen: "Die GOAT-Debatte wurde innerhalb eines Monats entschieden"

Cristiano Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien ist in trockenen Tüchern. Das Netz zeigte sich erbarmungslos, aber teils auch verständnisvoll für die Entscheidung des Portugiesen.

"Ich habe Ronaldo entfolgt, es ist vorbei. Danke für alles Boss. Ich weiß nicht, ob ich jeweils wieder ein so großer Fan wie von ihm werde, aber trotzdem danke für alles."

Schlecht gealtert: Mit Würde nach Saudi-Arabien!

In einem TV-Interview hatte der fünffache Ballon-d-Or-Gewinner einst gesagt, seine Karriere mit "Würde" beenden zu wollen und nicht etwa in einer kleinen Liga wie in den USA, Katar oder Dubai (VAE).