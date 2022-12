Brasilien: So könnte die Selecao bei der WM 2026 spielen

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien wird 2026 bereits 24 Jahre auf den nächsten Titel warten. Kann diese Mannschaft die Leidenszeit beenden?

Wenn wir Neymar beim Wort nehmen und er 2026 nicht dabei sein wird, wer wird dann seinen Platz einnehmen? Und wer aus dem Team von 2022 wird noch da sein, um in den USA, Kanada und Mexiko erneut anzutreten?

Die vor dem Turnier als Favoriten gehandelten Brasilianer scheiterten bei ihrem Versuch, eine sechste Weltmeisterschaft zu gewinnen, erneut im Viertelfinale. Nach einer dramatischen Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien war der Traum vom Titel in Katar zu Ende.

Am Ende haben wir uns für den etwas jüngeren Spieler entschieden. Ederson wird bei der nächsten Weltmeisterschaft 32 Jahre alt sein, Alisson hingegen schon 33. Aber in Wahrheit könnten beide den Platz zwischen den Pfosten einnehmen, wenn die Seleção ihr Turnier beginnt.

Alisson hat in den letzten Jahren die Herausforderung des Keepers von Manchester City abgewehrt, aber es ist ein Kampf, den wir auch bis zum Turnier 2026 sehen werden.

Ein weiterer Hoffnungsträger ist Yan Couto, der 2020 von Manchester City verpflichtet wurde, aber in seiner dritten Saison auf Leihbasis noch nicht für den Premier-League-Meister aufgelaufen ist.

Wir haben uns daher für Vinícius Tobias entschieden, der sich seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer mit einigen starken Leistungen für die zweite Mannschaft in der dritten spanischen Liga gut geschlagen hat.

Bei der Nominierung des brasilianischen Kaders für die Weltmeisterschaft wurde die rechte Abwehrseite als größte Schwachstelle genannt, was durch die Tatsache unterstrichen wurde, dass der 39-jährige Dani Alves noch einmal ausgewählt wurde.

© getty

IV: Éder Militão

Militão hat sich in Katar als Rechtsverteidiger bewährt, nachdem Danilo zunächst verletzt war und dann auf die linke Seite wechselte, um die Abwesenheit anderer zu kompensieren. Aber wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Jahren in seine bevorzugte zentrale Rolle zurückkehren wird.

Der Innenverteidiger von Real Madrid ist erst 24 Jahre alt und dürfte mit Blick auf die nächste Weltmeisterschaft in die besten Jahre seiner Karriere kommen.

Gabriel Magalhães von Arsenal ist elf Monate jünger als Militão und wird darauf hoffen, sich wieder in den Vordergrund zu spielen, während Kaiky Melo ein Mann sein könnte, den man im Auge behalten sollte, wenn man auf der Suche nach einer möglicherweise neuen Option ist.

Der 18-Jährige wurde mit Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht, bevor er im Sommer von Santos nach Spanien zu Almería wechselte. Und er hat in seinen ersten Monaten in La Liga nicht den Eindruck erweckt, als sei er überfordert.