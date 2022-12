Nicht nur Cristiano Ronaldo: Diese Top-Spieler könnten im Januar zu haben sein

Durch die Weltmeisterschaft in Katar erwarten viele Klubs eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Wintertransfers. Einerseits steigt der Bekanntheitsgrad der Spieler, andererseits gibt es Verletzungen wie die von Lucas Hernández beim FC Bayern München. Wir schauen auf potenzielle Transfers im Januar.

Auch aus Saudi-Arabien gab es zuletzt interessante Geldsummen zu lesen. So soll Al-Nassr FC einen langfristigen Vertrag mit einem Gehalt weit über der dreistelligen Millionen-Grenze anbieten. Das berichtet CBS Sports . Demnach sei ein Jahresgehalt in Höhe von 75 Millionen US-Dollar Thema. Kann Ronaldo da ablehnen?

Paris Saint-Germain, Newcastle United und der FC Chelsea stehen angeblich in Europa auf der Liste der Interessenten. Spannend: Auch Inter Miami soll mit einer Verpflichtung liebäugeln. Der Klub von David Beckham arbeitet parallel allerdings an einem Transfer von Lionel Messi. Spielen die beiden Rivalen bald im selben Trikot?

Sein Vertrag läuft nach wie vor im kommenden Sommer aus. Zuletzt bekräftigte Moukoko zwar in einem Interview mit dem RND , dass er sich in Dortmund sehr wohlfühle, doch er stellte auch klare Bedingungen.

Aktuell ist Rice noch bei der WM in Katar unterwegs. Da sein Vertrag bei West Ham 2024 ausläuft, steht sein Klub nicht unter Zugzwang. Doch den Engländer zieht es wohl in absehbarer Zeit zu einem Top-Klub.

Beim FC Chelsea fühlt sich der US-Amerikaner nicht mehr wohl, so heißt es immer wieder. Seine Spielzeit ist überschaubar. Deshalb wurde in den vergangenen Wochen über einen Wintertransfer spekuliert.

Denn Benjamin Pavard äußerte sich in der Gazzetta dello Sport zuletzt sehr deutlich: "Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen, und ich bin bereit, neue interessante Projekte in Betracht zu ziehen, aber als Innenverteidiger."

Mit Choupo-Moting wollen die Bayern in jedem Fall verlängern. Das deuteten die Bosse zuletzt immer wieder an. Und auch der Angreifer hatte mindestens zwischen den Zeilen mehrfach geäußert, dass er sich eine Zukunft bei Bayern vorstellen kann.

In Salzburg konnte Sesko in den letzten Monaten auf sich aufmerksam machen. Die ganz großen Torquoten blieben zwar noch aus, aber sein Talent ist unverkennbar. Auf der Insel soll das bei Manchester United und dem FC Chelsea Interesse geweckt haben.

© getty

Cody Gakpo (PSV Eindhoven)

Der Niederländer bietet sich bei der WM in Katar gerade an. In vier Partien erzielte er drei Tore. In der Offensive ist Gakpo flexibel einsetzbar.

Klingt nach einem Spieler, der zu Jürgen Klopp passen würde. Und tatsächlich soll der FC Liverpool interessiert sein. Auch Manchester United wird regelmäßig genannt.