Transfers, News und Gerüchte: 200 Mio. Euro pro Jahr! CR7 offenbar einig mit neuem Klub

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 30. November.

Gekommen war Modeste vom 1. FC Köln, den er schweren Herzens verließ. Das sei für den Franzosen "emotional keine leichte Entscheidung" gewesen, so Terzic, der in den zurückliegenden Wochen im Sturmzentrum eher auf Youngster Youssoufa Moukoko setzte.

Der Name wird nicht genannt, es soll jedoch ein Team aus den Top-5 der Premier League sein, was die Auswahl auf den FC Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur und Manchester United eingrenzt. Newcastle wurde von anderen Medien zuletzt als Interessent gehandelt. Die geforderten zwölf Millionen Euro Winterablöse dürften für sie kein Problem sein.

Niclas Füllkrug ist nach seinem 1:1 bei der WM 2022 gegen Spanien in aller Munde. Inzwischen machen als Folge dessen auch die ersten Gerüchte um einen Abgang des Stürmers von Werder Bremen die Runde, speziell dem FC Bayern München wird ein Interesse nachgesagt. Die Hanseaten wären auch gesprächsbereit, da sie nach dem zwischenzeitlichen Aufenthalt in der 2. Bundesliga finanziell klamm aufgestellt sind und Verbindlichkeiten haben.

MAX KRUSE

Nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg ist Max Kruse vereinslos. Was nun? Mit Blick auf das sich bald öffnende Transferfenster kündigte er via Instagram bereits ein neues Abenteuer an, wollte aber keine konkreten Hinweise geben und sich nun erstmal die Zeit nehmen, eine Entscheidung zu fällen. "Ich bin fit, habe alle Tests bestanden, kann also wieder richtig loslegen, Fußball zu spielen und werde mich jetzt wieder richtig fit machen", so der 34-Jährige.