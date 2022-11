Transfers, News und Gerüchte: Neue Kandidaten für CR7-Nachfolge?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 26. November.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

© getty YOUSSOUFA MOUKOKO Das BVB-Juwel knüpft eine mögliche Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund an eine Bedingung. "Ich möchte wissen, was der Verein ganz genau perspektivisch mit mir vorhat", sagte der Stürmer im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich halt nicht weiterentwickeln, denn ich möchte nicht, dass meine Entwicklung wieder stoppt. Ich denke, das ist ganz normal, denn die Perspektive ist mir wichtig", erklärte er seinen Standpunkt. Allerdings weiß Moukoko auch, was er am BVB hat. "Ich würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles", stellte er außerdem klar. Die Schwarz-Gelben würden ihren Shooting-Star auch gerne halten. Im Dortmunder Angriff kommt der jüngste deutsche WM-Spieler auf 6 Tore und 4 Vorlagen in 14 Spielen. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023.

© getty CODY GAKPO Der FC Bayern ist offenbar an dem niederländischen WM-Star interessiert. Laut einem Bericht der niederländischen Fußball-Zeitung Voetbal International soll es nach der Weltmeisterschaft in Katar zu Gesprächen mit PSV Eindhoven über einen möglichen Wechsel kommen. Allerdings sollen wohl auch Real Madrid und Manchester United hinter dem Angreifer her sein. Die Zeitung berichtet weiter, dass Gakpo sich nach dem Turnier mit den Klubs über seine Zukunft unterhalten will. Selbst ein Wechsel im Winter scheint demnach möglich. Der Preis für den 23-Jährigen liegt angeblich bei 50 Millionen Euro. Der Vertrag von Gakpo bei PSV läuft noch bis 2026.

© getty VICTOR OSIMHEN Wer soll Cristiano Ronaldo bei Manchester United ersetzen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage könnte zu dem Stürmer vom SSC Neapel führen. Laut Informationen von Sky ist der 23-Jährige ein Thema bei den Red Devils. Doch einfach wird das laut dem Bericht wohl nicht: In Neapel will man den mit 9 Treffern besten Torschützen der laufenden Serie-A-Saison nicht so einfach abgeben.

© getty JONATHAN DAVID Eine weitere Antwort auf die CR7-Nachfolge könnte wohl auch der Kanadier sein. Der 22-Jährige will laut Sky den nächsten Schritt auf der Karriereleiter wagen. Der OSC Lille würde den Stürmer wohl auch für 50 Millionen Euro ziehen lassen. Doch auch die AC Milan ist angeblich am WM-Fahrer dran. Egal, ob Osimhen, David oder der zuletzt gehandelte Memphis Depay vom FC Barcelona, United will offenbar nach der Vertragsauflösung mit dem portugiesischem Superstar reagieren. Dabei soll es laut Sky zwei Pläne geben: Entweder der Top-Transfer im Winter oder ein Leih-Deal im Sommer mit einer späteren, langfristigen Lösung.

© getty GIORGIO SCALVINI Manchester City jagt offenbar den defensiven Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo. Laut Calciomercato hat der 18-Jährige Interesse in ganz Europa geweckt. Aber wohl vor allem Pep Guardiola will den Italiener unbedingt zu den Cityzens lotsen. Scalvini ist vielseitig und kommt bei den Italienern auch als Innenverteidiger zum Einsatz.

© getty RAFAEL LEÃO Der Angreifer war angeblich Teil der Vertragsverlängerung von Pep Guardiola bei Manchester City. Laut dem spanischen Portal Fichajes versprachen die Verantwortlichen dem Trainer, dass man sich um den 23-Jährigen bemühen werde. Der Portugiese ist mit 6 Toren und 4 Vorlagen in 14 Spielen bereits wieder in guter Form bei AC Mailand. Allerdings läuft sein Vertrag im Sommer 2024 aus und andere Klubs stehen wohl schon Schlange, sollte der Offensivspieler nicht verlängern. Konkurrenz gibt es für die Skyblues wohl vom FC Chelsea und Real Madrid.

© getty MILAN SKRINIAR Die Gespräche zwischen dem Verteidiger und seinem aktuellen Arbeitgeber Inter Mailand über eine mögliche Vertragsverlängerung sind offenbar ins Stocken geraten. Laut Fichajes befürchten die Nerazurri, den 27-Jährigen zu verlieren. Der Vertrag des Slowaken läuft am Ende der Saison aus. Das könnten gute Nachrichten für PSG sein. Die Pariser haben Skriniar nämlich laut dem Bericht als Transferziel ausgemacht. Aber auch City und Real sind wohl heiß auf den Innenverteidiger.

© getty FRENKIE DE JONG Der FC Chelsea ist offenbar wieder an dem Niederländer dran. Laut Fichajes überlegen die Blues bereits im Winter, das nächste Angebot für den Mittelfeldmann vorzubereiten. Der FC Barcelona würde den 25-Jährigen demnach immer noch liebend gerne abgeben, um Geld in die katalanischen Kassen zu spülen. Allerdings: Auch im vorangegangenen Transferfenster bemühten sich die Londoner um de Jong. Doch dieser wollte lieber in Spanien bleiben.

© getty JORDI ALBA Nach der WM soll Klartext geredet werden. Heißt es zumindest in einem Bericht der Mundo Deportivo. Demnach will der FC Barcelona das Gespräch mit dem Spanier suchen und Möglichkeiten finden, das üppiger Gehalt des 33-Jährigen zu reduzieren oder gleich komplett einzusparen. Der Plan der Katalanen ist es offenbar, den bis 2024 laufenden Vertrag des einstigen Stars schon im nächsten Sommer aufzulösen. Eine Minderung des Gehalts wäre für Barca nur Plan B. Alba hatte angekündigt, in Katalonien bleiben zu wollen.

© getty LISANDRO MARTÍNEZ Der Verteidiger von Manchester United ist offenbar auf dem Radar von Real Madrid gelandet. Laut dem spanischen Defensa Central soll es aber einer massiven Anstrengung bedürfen - sprich: jede Menge Kohle - um den 24-Jährigen nach nur einer Saison aus England nach Spanien zu locken.

© getty MASON MOUNT Der England-Star hat offenbar das neuste Vertragsangebot vom FC Chelsea abgelehnt. Laut der Daily Mail boten die Londoner rund 12 Millionen Euro Gehalt, das reicht ihm aber nicht. Die Blues bleiben jedoch optimistisch, ihren Offensiven-Mittelfeld-Star zum Bleiben zu überreden.