Transfers: Inter Mailand gibt offenbar erstes Gebot für Thuram ab

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 19. November.

© getty

LUIS SUÁREZ

Laut dem Präsidenten des brasilianischen Traditionsvereins Gremio, Alberto Guerra, strebt der Nationalspieler Uruguays einen Transfer in die MLS an: "Wir haben einen Vorschlag gemacht, der bereits abgelehnt wurde. Suárez war dankbar, denn es war ein ernsthaftes Angebot, aber sein Plan ist es, in der MLS zu spielen. Unser Vorschlag war besser als der aus der MLS, aber er hat dieses Projekt", erklärte Guerra. Zuletzt wurde der 35-Jährige bereits mit Los Angeles Galaxy und Inter Miami in Verbindung gebracht.