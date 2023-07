Klub der Weltklasse bei den Frauen: Alex Morgan, Alexia Putellas, Alexandra Popp und die 25 besten Fußballerinnen vor der WM 2023

Jeden Sommer veröffentlichen SPOX und GOAL ein Ranking der 25 besten Fußballspielerinnen der Welt. Mit dabei sind auch drei Deutsche.

Weltklasse ... Ein unsichtbares, aber wichtiges Etikett, das die sehr Guten von den Besten unterscheidet. Oft ist die Zuordnung in diese Kategorie aber natürlich subjektiv - welche Kriterien werden am höchsten bewertet? Das führt zu durchaus unterhaltsamen Debatten in Stadien, Umkleidekabinen, Cafés, Bars, Kneipen und Clubs auf der ganzen Welt. Wir haben beschlossen, uns an dieser Diskussion zu beteiligen und eine Liste der 25 Spielerinnen zu erstellen, die unserer Meinung nach konstant zur Elite des aktuellen Weltfußballs gehören. Dabei haben wir explizit darauf geachtet, dass nicht nur Stürmerinnen in der Liste auftauchen. Denn klar, anhand von Toren pro Spiel lässt sich alles am einfachsten messen. Wir haben jedoch von jeder Position mindestens drei Spielerinnen ausgesucht. Doch wer steht in diesem Jahr auf der goldenen Liste? Wer sind die ersten 25 Mitglieder der Kategorie Weltklasse im Ranking vor der Frauen-WM 2023 in Neusseland und Australien (20. Juli bis 20. August)? Das sind die aktuell besten Fußball-Spielerinnen der Welt.

© getty Selma Bacha (Olympique Lyon/Frankreich) Bacha ist eine der besten Außenverteidigerinnen Frankreichs. Sie kann sowohl auf der linken Seite der Abwehr als auch weiter vorne eingesetzt werden und spielt in beiden Rollen überragend. Mit ihren 22 Jahren ist sie sehr jung und kann noch besser werden - aber dass sie schon jetzt ein wichtiger Bestandteil von Lyons Elf ist, sagt alles. Bacha hat bereits vier Champions-League-Titel auf dem Konto. In großen Spielen sorgt sie immer wieder für Staunen, vor allem mit ihren tollen Flanken. Für die Bleues wird sie das auch in Australien und Neuseeland tun.

© getty Ona Batlle (FC Barcelona/Spanien) Obwohl sie erst 24 Jahre alt ist, ist Batlle die wohl beste Spielerin der Welt auf ihrer Position. Es gibt wohl keine andere Außenverteidigerin auf der Welt, die die defensiven und offensiven Anforderungen besser unter einen Hut bringt als sie. Auch ihre körperlichen Attribute haben sich in den drei vergangenen Jahren in England bei Manchester United gut entwickelt. Dass Champions-League-Sieger FC Barcelona sie in diesem Sommer zurückholte, unterstreicht ihren Wert. Nun will sie mit Spanien Weltmeisterin werden.

© getty Aitana Bonmatí (FC Barcelona/Spanien) Bonmatí ist eine weitere Barça-Akteurin in dieser Liste. Keine andere Spielerin war in der Champions League 2022/23 an mehr Toren beteiligt als sie - und sie hatte natürlich einen riesigen Anteil am Gewinn der Königsklasse. Doch es geht ihr nicht nur um Tore und Assists. Auch defensiv hat sie ihre Stärken. Die Spanierin ist definitiv eine der besten Spielerinnen der Welt.

© getty Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain/Frankreich) Vielleicht liegt es an der Dominanz von Lyon in Frankreich und Europa, dass PSG-Stürmerin Diani nicht immer die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Mit ihrer Schnelligkeit, ihrem Geschick und ihrer Entscheidungsfreudigkeit versorgt sie ihre Mitspielerinnen auf der Außenbahn mit Vorlagen und ist mit zweistelligen Trefferquoten in jeder der letzten fünf Spielzeiten auch eine Top-Torjägerin. Als Marie-Antoinette Katoto verletzt ausfiel, übernahm Diani während der Saison 2022/23 die Rolle der Nummer 9 bei PSG und wurde am Ende mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Nun steht mit Frankreich die WM an.

© getty Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile) Viele Jahre lang gehörte Endler zu den besten Torhüterinnen der Welt, doch dann schlichen sich von Zeit zu Zeit Fehler in ihr Spiel ein - das liegt nun jedoch einige Jahre in der Vergangenheit, Endler ist wieder in die Weltklasse zurückgekehrt. Zum dritten Mal in Folge ist sie Mitglied der FIFPRO World11. Das Vorbild der 1,82 Meter großen Chilenin mit deutschem Vater und chilenischer Mutter ist übrigens Oliver Kahn. Sie besitzt auch einen deutschen Pass, spielt aber bekanntlich nicht für Deutschland, sondern für Chile. Mit den Südamerikanerinnen gelang ihr allerdings nicht die Qualifikation zur WM 2023.

© getty Merle Frohms (VfL Wolfsburg/Deutschland) In der vergangenen Saison war Frohms erstmals die Nummer 1 bei einem Topklub, dem VfL Wolfsburg. Nach einer großartigen EM 2022 als Stammkeeperin Deutschlands hat sie auch im Verein überzeugt. Ihre Reflexe und ihre Schusskraft sind herausragend. Darüber hinaus verfügt Frohms über ein exzellentes Passspiel, ist unter Druck ruhig und macht nur selten Fehler. Nun wartet also die WM mit Deutschland. Kann sie uns wieder weit bringen?

© getty Grace Geyoro (Paris Saint-Germain/Frankreich) Geyoro ist seit vielen Jahren eine wichtige Spielerin und Kapitänin von PSG und gehört seit langem zu den besten Mittelfeldspielerinnen der Welt - und das, obwohl sie erst 26 Jahre alt ist. Sie ist eine hervorragende Kombinationsspielerin, kann den Ball sehr gut halten und bleibt auch unter Druck ruhig. Durch ihre Beweglichkeit kommt sie in gute Positionen, um selbst Tore zu schießen und andere Spielerinnen in Szene zu setzen. Und dank ihrer defensiven Qualitäten ist sie eine komplette Spielerin. Geyoro kann bei Bedarf deshalb sogar in der Innenverteidigung einspringen und dort wie im Mittelfeld auf sehr hohem Niveau spielen.

© getty Naomi Girma (San Diego Wave/USA) Girma ist erst 23 Jahre alt, ist aber Stammspielerin bei San Diego Wave, einer der besten Mannschaften in der US-Amerikanischen NWSL. Auch in der US-Frauen-Nationalmannschaft ist sie in der Abwehr zur Stammspielerin geworden. Sie ist exzellent am Ball. Wenn ihr Team in Rückstand gerät, versteht sie das Spiel umso besser. Girma hat noch Potenzial, aber gehört bereits zu den Besten auf ihrer Position.

© getty Caroline Graham Hansen (FC Barcelona/Norwegen) Wenn es um Eins-gegen-Eins-Situationen geht, ist Graham Hansen die beste Flügelspielerin der Welt. Sie verfügt über eine unglaubliche Übersicht und Beweglichkeit, einen hohen Fußball-IQ und ein Händchen für Unvorhersehbares. Die Norwegerin ist auch eine sehr gute Vorlagengeberin und hat selbst ein Auge für das Tor. Das alles zusammen macht Graham Hansen zu einer der am schwersten zu bändigenden Spielerinnen der Welt. In Gruppe A der WM wird sie es mit Neuseeland, den Philippinen und der Schweiz zu tun bekommen.

© getty Patri Guijarro (FC Barcelona/Spanien) Als defensive Mittelfeldspielerin bekommt Guijarro nicht immer die Anerkennung, die sie verdient, vor allem weil der FC Barcelona so viele Stars hat. Dennoch wird sie im Verein nicht unterschätzt, jede Mitspielerin lobt ihre Leistungen. Guijarros Spielintelligenz ist für Barça von zentraler Bedeutung. Ihre Fähigkeiten, ein Spiel zu kontrollieren, Angriffe einzuleiten und den Ball zu erobern, machen sie zu einer Weltklassespielerin.

© getty Pernille Harder (Bayern München/Dänemark) Wäre der Ballon d'Or im Jahr 2020 vergeben worden, hätte Harder ihn mit ziemlicher Sicherheit gewonnen. Die Dänin krönte ihre letzte Saison in Wolfsburg mit 38 Toren in 22 Spielen und führte die Mannschaft zum zweiten Mal in ihrer dreieinhalbjährigen Zeit im Verein ins Finale der Frauen-Champions-League. Harder kann andere Spielerinnen perfekt in Szene setzen. Der neue Star des FC Bayern München ist ein wahres Multitalent, wenn sie sich in den freien Räumen tummelt. Die Art und Weise, wie sie den Verlauf des FA-Cup-Finales 2023 zu Gunsten von Chelsea veränderte, war ein perfektes Beispiel dafür.

© getty Sam Kerr (FC Chelsea/Australien) Einige Leute zweifelten tatsächlich an ihren Fähigkeiten, als sie nach England zu Chelsea kam. Nachdem sie in den Top-Ligen Australiens und der USA zur besten Torschützin aller Zeiten aufgestiegen war, hat sie in der WSL in drei Jahren zwei Goldene Schuhe gewonnen - und damit insgesamt sieben weltweit. Wenn es darum geht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist Kerr die Allerbeste. Doch ihr Spiel hat noch viel mehr zu bieten: sei es ihre Defensivarbeit oder die Art und Weise, wie sie Raum für andere schafft.

© getty Rose Lavelle (OL Reign/USA) Als eine der besten Spielmacherinnen der Welt hat sich Lavelle mit ihrem Tor im Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 auf der größten Bühne vorgestellt und ihren Ruf seitdem nur noch weiter ausgebaut. Die flinke und geschickte Mittelfeldspielerin ist in der Lage, jede noch so hartnäckige Abwehr zu überwinden. Man muss schon eine besondere Spielerin sein, um regelmäßig für die US-Frauen-Nationalmannschaft aufzulaufen, und das ist Lavelle zweifellos. Nun will sie auch bei der WM 2023 bis ins Finale stürmen.

© getty Ashley Lawrence (FC Chelsea/Kanada) Lawrence ist seit einiger Zeit eine Verteidigerin auf höchstem Niveau. Sie ist ein weiteres Beispiel für eine Außenverteidigerin, die defensiv wie offensiv top ist. Sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft hat sie immer wieder bewiesen, dass sie zu den Besten auf ihrer Position gehört. So verhalf sie Paris Saint-Germain zum ersten Liga-Titelgewinn 2021 und war die Hauptdarstellerin, als Kanada 2021 Olympia-Gold in Tokio holte. Lawrence ist beständig, verlässlich und eine Spielerin voller Qualität. Die Chelsea-Fans können sich darauf freuen, sie nach ihrer Ankunft in London im Sommer in Aktion zu sehen.

© getty Mapi León (FC Barcelona/Spanien) León ist die mit Abstand beste Innenverteidigerin im Frauenfußball und die perfekte Verteidigerin in der heutigen Zeit. Ihre Fähigkeiten am Ball sind zudem absolut überragend. Mit ihrem wunderbaren linken Fuß kann die 1,69 Meter große Innenverteidigerin Angriffe aus der Tiefe großartig einleiten.

© getty Vivianne Miedema (FC Arsenal/Niederlande) Seit sie als 15-Jährige ihr Debüt in der Eredivisie gab, hat Miedema Rekord um Rekord gebrochen. Nach ihrem Wechsel vom FC Bayern München zum FC Arsenal wurde sie in England schnell zur besten Liga-Torschützin aller Zeiten. In den letzten Jahren hat Miedema jedoch gezeigt, dass sie nicht nur eine Torjägerin ist, sondern auch in einer tieferen Rolle agieren kann, in der sie sich als hervorragende Spielmacherin beweisen kann.

© getty Alex Morgan (San Diego Wave/USA) Die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Alex Morgan mag zwar schon 34 Jahre alt sein, aber sie ist immer noch Weltklasse! Sie hat erst letztes Jahr ihren ersten Goldenen Schuh der NWSL gewonnen. Der Star der San Diego Wave ist nach wie vor so souverän wie eh und je und für ihre Nationalmannschaft so wichtig wie eh und je. Ihre Erfahrung und ihr Know-how ergänzen die jugendliche Leichtigkeit, die oft um sie herum im US-Team herrscht.

© getty Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg/Deutschland) Eine weitere junge Spielerin, die es bereits in diese Liste geschafft hat, ist die deutsche Nationalspielerin Oberdorf, die 2020 zur NXGN-Siegerin gekürt wurde. Die Wolfsburger Mittelfeldspielerin ist wie kaum eine andere in der Lage, das Spiel des Gegners mit einem Ballgewinn aufzuhalten und dann einen eigenen Angriff einzuleiten. Ihre kämpferische Einstellung wird dabei durch eine hervorragende Technik ergänzt. Die 22-Jährige wächst mit ihrer Erfahrung und wird mit den Jahren immer mehr zu einer festen Größe. Auffällig: In der Frauen-Bundesliga ist sie mit 24 Toren in 90 Spielen offensiv deutlich erfolgreicher als in der Nationalmannschaft (3 Tore in 38 Partien).

© getty Ewa Pajor (VfL Wolfsburg/Polen) Pajor gehört zu den torgefährlichsten Stürmerinnen der Welt. Ihre Bilanz, seit sie als 18-Jährige zum VfL Wolfsburg kam, spricht für sich. Die polnische Nationalspielerin hat mehr als 100 Tore erzielt, obwohl sie bis zu ihrer vierten Saison in der Liga nie mehr als fünf Liga-Treffer erzielt hatte. In der Saison 2018/19 machte Pajor dann mit 24 Toren in 19 Ligaspielen auf sich aufmerksam. Ihre Konstanz in den vergangenen Jahren war unglaublich. Ihre cleveren Bewegungen und ihr energiegeladenes Pressing machen sie zu einer der besten Spielerinnen der Welt.

© getty Irene Paredes (FC Barcelona/Spanien) Paredes war einer der Stars der PSG-Mannschaft, die 2021 zum ersten Mal vor Lyon den französischen Meistertitel holte. Einige Wochen später kehrte sie nach Spanien zurück und schloss sich dem FC Barcelona an, wo sie in der Zwischenzeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Innenverteidigerin hat mit León eine unglaubliche Partnerschaft im Abwehrzentrum gebildet. Die 32-Jährige hat sich beim Spielaufbau weiter verbessert, während sie gleichzeitig ihre souveräne Präsenz auf dem Platz beibehalten hat. In der Luft ist die 1,77 Meter große Paredes offensiv wie defensiv hervorragend.

© getty Alexandra Popp (VfL Wolfsburg/Deutschland) Popp ist eine weitere Weltklasse-Spielerin. Mit ihrer physischen Stärke und ihren intelligenten Bewegungen ist sie ein Albtraum für jede Verteidigerin. Gerade bei Kopfbällen ist die 32-Jährige unglaublich schwer zu verteidigen. Die gelernte Stürmerin begeistert auch damit, dass sie ebenso gut als Flügelspielerin, als Nummer 10 und als defensive Mittelfeldspielerin auf sehr hohem Niveau spielen kann. Ob Deutschland unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg weit kommt, wird wohl vor allem von Popps Form abhängen. Bei der EM 2022 war sie wohl die beste Spielerin Deutschlands mit gleich sechs Treffern. Hier erfahrt Ihr, wie viel Alexandra Popp verdient.

© getty Alexia Putellas (FC Barcelona/Spanien) Die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin (2021 und 2022) fehlte vor einem Jahr noch bei der EM wegen eines Kreuzbandrisses. Nach der schweren Verletzung gab die 29-Jährige kürzlich endlich ihr Comeback. So gewann sie auch erneut die Champions League. Im Finale wurde sie jedoch erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte eingewechselt. Bei der WM 2023 ist sie dabei und erzielte in der Vorbereitung gegen Panama einen Treffer (7:0). Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie je wieder zu ihrer Ballon-d'Or-Form zurückfinden wird.

© getty Kailen Sheridan (San Diego Wave/Kanada) Torhüterin Sheridan ist im Laufe der Jahre immer besser geworden und in jeder Hinsicht solide. Sie macht großartige Paraden und beherrscht ihren Fünfer gut, fängt Bälle souverän ab. Nachdem sie sich bei Gotham FC einen Namen gemacht hatte, wechselte sie zu San Diego Wave. Durch ihre dortigen Leistungen wurde sie kürzlich auch zur Nummer 1 Kanadas.

© getty Sophia Smith (Portland Thorns/USA) Smith ist ein aufstrebender Star im Frauenfußball, der bereits ganz oben mitspielt. 2022 wurde sie als jüngste Spielerin der NWSL zur wertvollsten Spielerin gekürt und trug mit ihren Toren und Assists dazu bei, dass die Portland Thorns die Meisterschaft holten. Diese Form hat sie auch beim USWNT bewiesen, wo sie schon jetzt Stammspielerin ist. Smith kann sowohl auf der Außenbahn als auch in der Mitte spielen. Ihre Läufe abseits des Balls, ihre Beidfüßigkeit und Vorlagen machen sie zu einer äußerst gefährlichen Stürmerin - und sie wird noch besser werden. Wir dürfen gespannt sein, was sie bei der WM 2023 zeigt.