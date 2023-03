DFB-Auswärtstrikot für Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland vorgestellt

Sportartikelhersteller adidas hat das neue Auswärtstrikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer vorgestellt.

© adidas

DFB-Frauen: Auswärtstrikot in grün und gold

Die Brustlogos beim neuen Auswärtsjersey erscheinen in goldener Farbe. Die drei klassischen Schulterstreifen sowie die Details am Rundkragen und an den Ärmeln glänzen ebenfalls in Gold. Dazu kommen schwarze Hosen und Stutzen. Über dem DFB-Wappen glänzen zwei Sterne für die WM-Titel von 2003 und 2007.