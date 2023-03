SC Freiburg - Christian Streichs Sprüche-Feuerwerk: "Ich arbeite ja nicht in einem Steinbruch"

Seit Dezember 2011 ist Christian Streich Trainer des SC Freiburg. Etwas mehr als elf Jahre später hat der 57-Jährige den SCF erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die K.o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs geführt. Anlässlich des Achtelfinal-Hinspiels bei Juventus Turin in der Europa League zeigt SPOX die besten Sprüche der Breisgauer Institution.

Freiburg hatte sich als Gruppensieger direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Damit überstand der Sportclub zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Gruppenphase, in der er bei seiner Premiere auf europäischer Bühne in der Saison 2013/14 noch gescheitert war. Juventus Turin vs. SC Freiburg: Die Partie im Liveticker

© getty Christian Streich über die Frauenquote beim DFB "Die Frage ist eigentlich absurd - vollständig antiquiert. Das Patriarchat hat meistens nichts Gutes produziert in unserer Historie."

© imago images / Mika Volkmann Christian Streich über seine Finanzen "Geld macht bei uns meine Frau."

© imago images / osnapix Christian Streich über ein mögliches Karriereende "Ich möchte gerne noch ein wenig weitermachen. Ich arbeite ja auf dem Kickplatz und nicht in einem Steinbruch."

© imago images Christian Streich über Jubeln während Corona "Hoffentlich dürf mer dreimal nit juble. Dann hemer drei Tor gschosse." Erklärung: Während der Pandemie hatte es bei den Bundesliga-Spielen Restriktionen beim Torjubel gegeben.

© imago images Christian Streich vs. David Abraham "Der Ball isch komme und dann hätt er mich halt einfach ... bumm ... über de Hufe grennt. So heißt des in Alemannisch." Hintergrund: Der damalige Verteidiger von Eintracht Frankfurt hatte Streich während an der Seitenlinie umgerannt. Später gab es eine Versöhnung.

© imago images Christian Streich mit einer Gegneranalyse "Und dann machts batsch, batsch, batsch und dann gibt's drei Doppelpäss und dann schieße se'n halt rein oder an Pfoschte oder knapp vorbei."

© imago images Christian Streich über Dirk Nowitzki "Des 1523. Endrunde-Spiel - wie auch immer. Da sind ja vorher scho Spiele. Die vom Süde und die vom Oschte und vom Weschte. Des 1523. Endrunde-Spiel. Also Dimensione, wo du sagsch: Wie alt isch der, 340?

© imago images Christian Streich über Friseurbesuche im Teamhotel "Ne. Die Konzentration isch nit gstört, wenn mir am Vortag einer die Haar schneidet. Bei mir geht's zwar nur zehn Minute, weil ich kaum no Haar hab, aber die Konzentration stört des nit."

© imago images Christian Streich rechtfertigt sich "Ich hab nit überreagiert, ich hab en Schimpfwort benutzt."

© imago images Christian Streich über angebliche Drucksituationen "Wir müsse nit gwinne. Was wir müsse, isch sterbe."

© imago images Christian Streich über die Bedürfnisse seiner Spieler "Der eine holt Kraft aus em Gebet, der andere aus de Badwanne."

© imago images Christian Streich über sein Privatleben "Bodyguards? Ich brauch' keine Bodyguards. Bodyguards habe die Stars."

© imago images Christian Streich über die Veränderung seiner Person "Man verändert sich immer, weil man hat ja Stoffwechsel. Man isch ja nit tot."

© imago images Christian Streich mit einem Vergleich "Es isch doch schöner, wenn jemand einem beim Einkaufe auf die Frage, wo de Senf steht, sagt: 'De Senf steht dort und wir freue uns grad an euch.' Anstatt dass er sagt: 'Sag ich dir nit, wo de Senf steht, und gehe Sie aus dem Laden wieder raus!'"

© imago images Christian Streich über den Abstiegskampf 2015/16 "Es isch en seidener Faden, aber wir schaue, dass wir noch en bissle Darm dran bekomme."

© imago images Christian Streich über den SC Freiburg "Die Leut sage, mit diesem Verein könne sie was anfange - auch der in Flensburg, der sagt, wir verstehe sie zwar da unten nit richtig, und mit den Bergen, da siehsch nix, da möcht ich nit wohne, ich mag's lieber flach habe."

© imago images Christian Streich über die Attraktivität des SCF "Ganz unsexy sind wir nit. Also ich bin jetzt relativ unsexy."

© imago images Christian Streich vor einem Duell gegen die Bayern "Ich könnt jetzt hier eine Kampfansage an Bayern München mache: Zieht euch warm an und nochmal drei Lederhose drüber!"

© imago images Christian Streich über die Gerüchteküche "Meine Spieler werden angeboten wie auf em Viehmarkt. Ihre Ausstiegsklauseln kann man in de Zeitung lese - des isch furchtbar."

© imago images Christian Streich über seine Wutausbrüche "Ich muss doch mal zu einem sage könne: 'Halt mal die Schnauze jetzt'. Des isch vielleicht nit so schön, aber jetzt kommt bloß nit mit Pädagogik und wegen den Kindern..."

© imago images Christian Streich über das Gewinnen und Verlieren "So isch Sport. Des isch Sport. Dafür lebe wir e Stück weit. Wir habe uns halt des Gwinne und Verliere ausgsucht - und nit des Wandern gehe."