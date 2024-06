Orangener Stimmungsboykott in Berlin - Malen legt Horror-Auftritt hin: Drei Dinge, die bei Niederlande gegen Österreich auffielen

© getty

Österreichs starke Leistungen haben nichts mit Einzelspielern zu tun

Drittes Spiel von Österreich, dritte runderneuerte Startelf. Nach drei Umstellungen von der Pleite gegen Frankreich zum Sieg gegen Polen waren es gegen die Niederlande sogar vier - obwohl Österreich zuvor jeweils überzeugt hatte. Trainer Ralf Rangnick scheint es förmlich zu genießen, die Tiefe seines Kaders auszunutzen. Von den 23 verfügbaren Feldspielern durften bereits 16 beginnen.

Obwohl der Einzug ins Achtelfinale vorab noch nicht fix war, beachtete Rangnick (anders als Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Schweiz) bei seiner Aufstellung drohende Sperren: Mit Kevin Danso, Phillipp Mwene, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner saßen vier Gelb-vorbelastete potenzielle Stammspieler zunächst nur auf der Bank. Dafür begann unter anderem Patrick Wimmer, sah seine zweite Gelbe Karte und fehlt nun im Achtelfinale gesperrt.

Mit Wimmer bot Rangnick gegen die Niederlande erstmals bei dieser EM in seiner Startelf einen offensiven Flügelspieler auf. Links hinten begann diesmal Alexander Prass, der bereits in Minute 6 mit einer Hereingabe Donyell Malens Eigentor zum 1:0 auflegte. Eingeleitet hatte die Aktion Marko Arnautovic, der nach seiner Gala gegen Polen in der Startelf blieb und einen weiteren überzeugenden Auftritt hinlegte. Das 2:1 erzielte mit Romano Schmid ein weiterer Neuling, zum 3:2 traf Marcel Sabitzer.

Österreichs starke Leistungen bei dieser EM haben nichts mit Einzelspielern zu tun, sie sind auf Rangnicks funktionierendes System zurückzuführen.