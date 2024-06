"Meistens haben sie einfach nur genervt": Schottlands Fan-Sprecher im Interview

© getty

Schottland hat in München, Köln und Stuttgart gespielt. Wo hat es am meisten Spaß gemacht?

Husband: Von den Spielorten her in München: Eröffnungsspiel, ganz Europa hat zugeschaut, überall waren Schotten, wir haben den Marienplatz übernommen. Das war sehr emotional. Ich weiß nicht warum, aber auch Düsseldorf hat sich zu einem schottischen Fan-Zentrum entwickelt, obwohl wir dort gar nicht gespielt haben. Viele Schotten haben zehn Tage lang in Düsseldorf gewohnt und dort gefeiert, ohne Tickets für Spiele zu haben. Es gab sogar eine eigene Facebook-Gruppe für Schottland-Fans in Düsseldorf. In dieser Party-Straße in der Altstadt waren immer so viele Fans aus verschiedenen Ländern. Darum geht es bei einem Turnier. Es ist schade, dass wir kein Spiel in Düsseldorf hatten. Vor der EM wusste ich nichts über Düsseldorf, aber jetzt hat die Stadt einen super Ruf in Schottland.

Mit welchen anderen Fangruppen war es am lustigsten?

Husband: Mit den Deutschen, die waren so freundlich und haben uns immer wertgeschätzt. Zu unserem Fan-Marsch in Köln sind sogar Deutsche mit Schottland-Fahnen gekommen und haben "No Scotland, no Party" gesungen. Generell hatten wir aber mit fast allen Fans Spaß. Die einzige Ausnahme waren die Engländer. Meistens haben sie einfach nur genervt.

Haben Sie bei der EM irgendwelche Probleme erlebt?

Husband: Das einzige echte Problem waren die deutschen Züge. Wir waren nicht verärgert von den Zuständen, sondern eher geschockt. Wir dachten, alles in Deutschland ist effizient. Die Probleme mit den Zügen waren aber auch Teil des ganzen Spaßes.