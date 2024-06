Kein Faktor! So einfach kann Deutschland Granit Xhaka ausschalten: Drei Dinge, die bei Schottland gegen Schweiz auffielen

© getty

EM 2024: Schottland schon jetzt der Sieger der Herzen

Chancenlos gegen Deutschland, Remis gegen die Schweiz: Es muss viel passieren, dass die Reise Schottlands nach dem letzten Gruppenspiel am kommenden Sonntag gegen Ungarn nicht beendet ist. Dennoch sind die Schotten schon jetzt die Sieger der Herzen.

Egal, ob beim Eröffnungsspiel in München, in Köln oder sehr wahrscheinlich bald in Stuttgart: Die schottischen Fans sorgten an den ersten beiden Standorten für eine herausragende Stimmung - sowohl in der Stadt als auch im Stadion. Zwischen den ersten beiden Spielen tauchte die "Tartan Army" zudem zahlreich in Dortmund, Gelsenkirchen oder Düsseldorf auf. Es verging bisher schlichtweg kein Tag, an dem kein Schottenrock zu sehen war.

Die schottische Hingabe erkannten auch die gegnerischen Fans bzw. die der Nationen an Spieltagen ohne Beteiligung Schottlands an - und präsentierten sich sogar schon textsicher. "No Scotland no Party" war der Gassenhauer schlechthin und passte an so manchen Tagen wie die Faust aufs Auge.

Sollte Schottland am letzten Spieltag tatsächlich noch die bislang enttäuschenden Ungarn schlagen, wäre mit etwas Glück sogar ein Einzug als Gruppendritter ins Achtelfinale möglich. Für Platz zwei bräuchte es einen hohen Sieg oder eine Packung für die Schweiz. Ansonsten ist man auf Schützenhilfe der anderen Gruppen angewiesen. Etwas dagegen hätten vermutlich nur die ungeliebten Nachbarn aus England.