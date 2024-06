Jude Bellingham schraubt weiter am Ballon d'Or, Harry Kane in anderer Rolle als beim FC Bayern München: Drei Dinge, die beim Sieg von England gegen Serbien auffielen

© getty

Harry Kane in anderer Rolle als beim FC Bayern München

Das krasse Gegenteil von Bellingham scheint für England derweil Harry Kane zu sein. Klar, der Stürmer des FC Bayern München ist mit seinen zweifellos herausragenden Torjäger-Qualitäten ein ebenso wichtiger Baustein für die Mannschaft von Gareth Southgate. Doch eben in einer ganz anderen Rolle als sein Hintermann.

Das trifft auch auf seine Spielweise beim deutschen Rekordmeister zu. Bei den Bayern lässt sich Kane in häufiger Regelmäßigkeit fallen, um das Spiel mitzugestalten. Gegen Serbien blieb er meist an vorderster Front kleben und lauerte in klassischer Neuner-Manier auf ein Zuspiel. Doch seine Mitspieler fanden ihn vor allem in den ersten 45 Minuten schlichtweg nicht, dementsprechend schwach auf der Brust war er auch in Sachen Ballaktionen.

In den ersten 30 Minuten berührte er den Ball nur einmal, zur Pause waren es zwei - einer davon endete in einem Fehlpass. Am Ende waren es immerhin 24, weil er etwas mehr integriert und gesucht wurde. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist trotz ausgelassener Großchance (Kopfball an die Latte) jedoch weiterhin unumstritten. Darauf wird und kann England im weiteren Wettbewerb freilich nicht verzichten.