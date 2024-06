Hoffnungsträger nach Rekorddebüt: Adam Wharton schaffte es in vier Monaten aus der 2. Liga in Englands EM-Kader

© getty

Adam Wharton feiert starkes Länderspieldebüt für England

Wharton wurde unmittelbar danach eingewechselt und sein kurzer Auftritt bot einen verlockenden Einblick in die Möglichkeiten, die der Nationaltrainer bei der EM nun hat. Er war makellos am Ball, diktierte das Tempo des Spiels und verbesserte es grundlegend. Für die Three Lions stehen in der Gruppenphase einige zermürbende Kämpfe an. Wharton hat nun bewiesen, dass er in Deutschland ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft sein kann.

Man würde es den meisten jungen Spielern verzeihen, wenn sie bei ihrem Länderspieldebüt das Rampenlicht meiden und es sich leicht machen, doch Wharton war fest entschlossen, sich an die Prinzipien zu halten, die Southgate von Anfang an beeindruckt hatten. Ein Beispiel dafür war sein erster Pass: Ein geschmeidiger Ball, der einen Gegner umspielte und Jack Grealish im Raum fand, gefolgt von einer genialen Flanke, die am Ende verdientermaßen im Netz landete.

Es ist keine besondere Leistung, in so kurzer Zeit auf dem Spielfeld eine solche Wirkung zu erzielen, aber Wharton beendete das Spiel mit einer Passgenauigkeit von 100 Prozent (36/36), die alle aus nur 37 Ballberührungen resultierten. Laut Opta ist der Youngster der erste Mittelfeldspieler, der bei seinem Debüt in England mehr als 30 Pässe gespielt und jeden einzelnen davon an den Mann gebracht hat.

Am Freitagabend gegen Island, als die Three Lions mit 0:1 in Wembley verloren und damit kurz vor dem EM-Start eine kalte Dusche bekamen, kam Wharton nicht zum Einsatz.