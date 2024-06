Bis vor kurzem war Deutschland noch unschlagbar: Die Leistungen des DFB-Teams in den EM-Auftaktspielen seit 1972

Endlich geht es los: Das DFB-Team startet am Freitagabend (21 Uhr) in München gegen Schottland in die Europameisterschaft 2024. Die Heim-EM soll das Fußballfieber zurück nach Deutschland bringen - am besten mit dem ersten Duell. Doch wie liefen die Auftaktspiele von Deutschland in der Historie?

Anzeige