"Deutschland homosexuell" und Leon Goretzkas Herz: Was passiert diesmal gegen Ungarn?

Ungarn gegen Deutschland? "Größtes Auswärts-Spektakel unserer Gruppe"

Der Hauptfokus der Carpathian Brigade liegt aber ohnehin auf dem zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland. In einem vor der EM veröffentlichten Statement kündigte sie für die Partie in Stuttgart etwas vage "das größte Auswärts-Spektakel unserer Gruppe" an, geplant sind unter anderem eine Choreographie und ein Marsch zum Stadion. Ungarns Fans treffen sich ab 12 Uhr am Mittleren Schlossgarten in unmittelbarer Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Deutschlands Fanmarsch beginnt um 14.30 Uhr im rund 1,5 Kilometer entfernten Stadtgarten.

Für das Spiel sind Ungarn offiziell 10.000 Tickets zugeteilt. "Aber unsere Fans sind sehr kreativ, wenn es darum geht, an Karten zu kommen", sagte Keeper Peter Gulacsi der Bild. "Ich glaube, das wird ein Auswärtsspiel für euch!" Insgesamt erwartet Stuttgart bis zu 20.000 Ungarn.

Nach der stimmungsvollen wie friedlichen EM-Eröffnung gegen Schottland ist die Partie gegen Ungarn - bei der pikanterweise Deutschlands pinkes Auswärtstrikot sein Debüt bei der EURO feiern wird - das brisanteste Vorrundenspiel des DFB-Teams. Die Polizei deklarierte es zu einem Hochrisikospiel und warnte vor "einem hohen Gefährdungspotenzial von Auseinandersetzungen".

Immerhin blieben diesmal im Vorfeld politische Debatten aus. Überhaupt verläuft das Turnier aus deutscher Sicht diesbezüglich verhältnismäßig ruhig. Kein Vergleich beispielsweise zu Frankreich, wo einige Nationalspieler wie Kylian Mbappé ob des Rechtsrucks bei den Europawahlen mit starken Statements öffentlich Stellung bezogen. Der Grat zwischen Haltung und Ablenkung ist dabei stets ein schmaler.