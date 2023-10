EM 2028: Das sind die Stadien in England, Schottland, Wales, Irland und Nordirland

Die EM 2028 wird in England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland stattfinden, gespielt wird in zehn Stadien. SPOX verrät Euch die Spielorte.

Die UEFA hat am Montag die Gastgeber der beiden Europameisterschaften 2028 und 2032 bekanntgegeben. Die Wahl fiel dabei auf das United Kingdom/Irland sowie Italien/Türkei. Und für das Turnier 2028 stehen sogar schon die Stadien fest.

In welchen zehn Stadien in England, Schottland, Wales, Irland und Nordirland wird bei der EM 2028 gespielt? Anfield und das Old Trafford sind jedenfalls nicht mit dabei! SPOX erklärt es Euch in diesem Artikel.