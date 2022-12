Wie könnte die deutsche EM-Elf 2024 aussehen? Wer ist dabei, wer fehlt?

Bei der WM in Katar war für die deutsche Nationalmannschaft schon nach der Vorrunde Schluss. Die nächste Chance auf Wiedergutmachung bietet die EM im Jahr 2024. SPOX hat sich überlegt, wie die Startelf beim Heimturnier aussehen könnte.

Das DFB-Team erwarten turbulente Wochen. Zum zweiten Mal nacheinander ist die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Der Stachel und die Enttäuschung sitzen tief. Schließlich hat man nun seit der Weltmeisterschaft im Jahr 2014 keinen nennenswerten Erfolg mehr nachzuweisen. Der erhoffte Umbruch mit Neu-Trainer Hansi Flick ist ebenso ausgeblieben. Nun stehe jede einzelne Personalie auf dem Prüfstand, hört man aus Verbandskreisen. Spieler, Trainer, Verantwortliche - niemand kann sich seines Einsatzes noch sicher sein. Zwei Jahre hat der DFB nun Zeit aufzuräumen und einen konkurrenzfähigen Kader zu präsentieren. Das nächste Turnier bietet aus deutscher Sicht schließlich eine ganz besondere Brisanz: Die EM 2024 wird ausschließlich in Deutschland ausgetragen. Den Heimvorteil will man nutzen. SPOX hat sich nun angeschaut, wie eine potenzielle Startformation in zwei Jahren aussehen könnte. Welche Spieler sind gesetzt, welche sind neu dabei? Die Übersicht findet Ihr im folgenden.

© getty Torwart: Manuel Neuer Als unangefochtener Stammkeeper des FC Bayern kann Manuel Neuer auch 2024 noch seinen Anspruch auf einen Startelfeinsatz im deutschen Tor geltend machen. Bei der WM in Katar ließ er seine viel gelobte Konstanz zwar etwas vermissen, seine Fähigkeiten auf der Linie und außerhalb des Strafraums bleiben aber wohl dennoch schlagkräftige Argumente. Nach dem finalen WM-Spiel gegen Costa Rica verriet der DFB-Kapitän der BILD, dass er bei der Heim-EM auf jeden Fall mit von der Partie sein wolle. "Soweit ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich [einen Rücktritt] ausschließen."

© imago images Abwehr: Lukas Klostermann Die Position des Außenverteidigers ist schon seit Jahren eine Problemstelle in der deutschen Nationalmannschaft. Dass Klostermann, trotz seiner langen Ausfallzeit in den Kader nominiert wurde, spricht klar für ihn. Der Außenverteidiger in Diensten von RB Leipzig steht sinnbildlich für den modernen Abwehrspieler: schnell, zweikampfstark und mit offensiven Qualitäten. Bei der WM in Katar rief er sicher nicht seine Bestleistungen ab. In zwei Jahren könnte das aber schon wieder ganz anders aussehen. Eine Alternative zu dem dann 28-Jährigen ist der Wolfsburger Ridle Baku. Auch er durfte bereits einige Spiele im Adlertrikot absolvieren. Auf Vereinsebene hatte der Rechtsverteidiger zuletzt großen Anteil am erfolgreichen Saisonverlauf seiner Wölfe.

© imago images Abwehr: Antonio Rüdiger Bei der WM betraute ihn Trainer Hansi Flick mit der Rolle des Abwehrchefs, der er noch nicht gewachsen schien. Ganz im Gegenteil: Die Defensive galt wohl als größte Baustelle im deutschen Spiel. Und trotzdem wird Rüdiger wohl auf mehreren Ebenen unersetzlich sein. Sowohl als Führungspersönlichkeit und Kommunikator stand er dem Team gut zu Gesicht. Aber auch seine Aggressivität und Zweikampfstärke sind Attribute, die man in der Nationalmannschaft vergeblich sucht. Die Erfahrungen aus zwei weiteren Jahren in der Innenverteidigung Real Madrids können seinem Spiel nur dienlich sein.

© imago images Abwehr: Niklas Süle Auch BVB-Verteidiger Niklas Süle betrieb bei der WM nur wenig Eigenwerbung. Stellungsfehler und ausbleibende Aggressivität spielten den gegnerischen Offensivspielern das eine ums andere Mal in die Karten. Dabei kann Süle all das viel besser. Insbesondere im Trikot des FC Bayern bewegte sich der 1,95 Meter-Hühne jahrelang auf Weltklasseniveau. Findet er den Weg dahin wieder zurück, so kann an ihm kein Weg vorbeigehen. Alternativen zu seiner Personalie stehen dagegen schon bereit: Ob Dortmund-Teamkollege Nico Schlotterbeck oder das aufstrebende Defensivtalent Armel Bella Kotchap vom FC Southampton (ehemals VfL Bochum).

© imago images Abwehr: David Raum Bei der WM in Katar zeigte David Raum Licht und Schatten. Offensiv konnte der Leipziger zwar immer wieder gute Akzente setzen, in der Defensive offenbarte er dagegen einige Unsicherheiten. Auch mangels Alternativen wird der 24-Jährige bei der EM 2024 aber wohl kaum auf der Bank Platz nehmen.

© getty Defensives Mittelfeld: Joshua Kimmich Er habe Angst, nun "in ein Loch zu fallen", gestand Bayern-Star Joshua Kimmich nach dem erneuten Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. In zwei Jahren wird er jedoch gewiss seine Chance auf Wiedergutmachung erhalten, möglicherweise sogar als Kapitän des Teams. Dann kann auf den "schlimmsten Tag" seiner Karriere, schon bald einer der besten folgen.

© imago images Defensives Mittelfeld: Leon Goretzka Wie Kimmich gehört auch Goretzka dem starken 1995er-Jahrgang an. Zusammen bilden sie schon seit Jahren die Doppelsechs beim FC Bayern. Gleiches wird bei der EM 2024 wohl auch für die Nationalmannschaft gelten.

© getty Offensives Mittelfeld: Jamal Musiala Ein wesentlicher Baustein der DFB-Zukunft wird Jamal Musiala sein. Der 19-Jährige nahm bereits bei der WM in Katar eine tragende Rolle in Anspruch. Einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor ließ er zuweilen vermissen. Sein fußballerische Brillanz steht aber außer Frage. Mit einem Mehr an zwei Jahren Erfahrung könnte der Bayern-Shootingstar zu einer regelrechten Schlüsselfigur heranwachsen.

© imago images Offensives Mittelfeld: Florian Wirtz Ein weiteres Offensivtalent der kommenden Generation hört auf den Namen Florian Wirtz. Das Leverkusener Eigengewächs ließ seine Fähigkeiten in der Bundesliga bereits mehrfach aufblitzen. Zuletzt warf den erst 19-Jährigen jedoch ein Kreuzbandriss zurück. Vorausgesetzt, Wirtz kann die Verletzungszeit gut abschütteln und sich weiter so prächtig entwickeln wie bisher, so steht einem EM-Startelfeinsatz kaum etwas im Wege. Sein Hauptkonkurrent Thomas Müller, der seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach dem Costa Rica-Spiel bereits andeutete, wird bis dahin wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

© getty Offensives Mittelfeld: Leroy Sané Ebenfalls auf der Außenbahn ist Leroy Sané zu finden. Der Bayern-Star wäre bei der Heim-EM 28 Jahre alt und damit im besten Alter. Seine offensive Genialität sorgt immer wieder für unberechenbare Angriffe. Eine Startelf ohne ihn, kann es nicht geben.