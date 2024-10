"Das kann man sagen": Zukunft beim FC Bayern? Joshua Kimmich fällt euphorischem Jamal Musiala ins Wort

Beim 4:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 im Pokal war Jamal Musiala mit seinem Hattrick der Mann des Spiels. Im Interview mit Sky geriet der 21-Jährige anschließend so sehr in Plauderlaune, dass er selbst bei der Frage nach seinem Vertrag überraschend viele Einblicke gab. Dann aber unterbrach Joshua Kimmich seinen Teamkollegen.

Zunächst wurde Musiala gefragt, ob er sich denn eine langfristige Zukunft beim FC Bayern vorstellen könne. "Kann ich mir schon", sagte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht: "Wir sind in Gesprächen, ich bin happy. Ich genieße die Zeit hier." Gerade als man das Gefühl nicht los wurde, dass er nur noch drei Sätze von der Verkündung einer Verlängerung entfernt war, fuhr ihm aber jemand dazwischen.

Musiala guckte nach links und fragte nach: "Oder? Ich weiß nicht, was kann ich da sagen?" Als würde er mit dem Pressevertreter des FC Bayern sprechen. Aus dem Off war anschließend eine Stimme zu hören: "Ich glaube, das reicht. Das reicht." Statt dem Pressevertreter der Münchner tauchte dann aber Kimmich im Bild auf. Musiala nutzte die Gelegenheit und drückte ihm das Mikrofon in die Hand, um sich aus dem Staub zu machen.