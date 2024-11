Zwei Dortmunder abgestraft, eine Gala reicht: Gewinner und Verlierer im DFB-Team seit der EM

© getty

Verlierer im DFB-Team: Emre Can

Nach Pavlovics kurzfristigem Ausfall sprang Emre Can gerade noch in den EM-Kader und beim Viertelfinale gegen Spanien völlig überraschend sogar in die Startelf. Bereits zur Pause revidierte Nagelsmann seine Entscheidung und wechselte Can aus. Deutschland scheiterte letztlich in der Verlängerung.

Im September schaffte es Can nochmal in den Kader, seitdem verzichtet Nagelsmann aber konsequent auf den längst auch in seinem Klub nicht mehr unumstrittenen Dortmunder Kapitän. Andrich und Groß sind auf der Doppelsechs die Gegenwart, Stiller und Pavlovic die Zukunft. Obwohl die Zukunft im November geschlossen verletzt fehlte, fehlte auch Can - dafür schaffte es sein Dortmunder Kollege Felix Nmecha in den Kader.