Zuletzt verhöhnten ihn sogar die eigenen Fans! Julian Nagelsmann nominiert wohl eine Reizfigur

© imago images

DFB-Team: Janis Blaswich steht vor zweiter Nominierung

Blaswich wechselte im Sommer per einjähriger Leihe vom Schwesterklub RB Leipzig nach Salzburg. Stammkeeper Schlager hatte sich in der Endphase der Vorsaison am Knie verletzt. Überraschend bekam Blaswich, der in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig Peter Gulacsi im Leipziger Tor vertreten hatte, vom neuen Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders umgehend die Kapitänsbinde verliehen. Schlager ist mittlerweile zwar wieder fit, zum Unmut vieler Fans aber nur noch Ersatz.

Nun scheint es, als würde Blaswich auch auf anderer Ebene vom Ausfall eines Rivalen profitieren: Laut Bild beruft ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer übernahm eigentlich Marc-André ter Stegen den Posten als Stammkeeper. Er verletzte sich jedoch beim FC Barcelona schwer und fällt monatelang aus. Um Einsatzzeiten konkurrieren nun Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Blaswich soll offenbar als Nummer 3 im Kader stehen. Es wäre seine zweite Berufung, bereits vergangenen November hatte er bei den beiden Testspielpleiten gegen die Türkei und Österreich auf der Bank gesessen.

Blaswichs Salzburger Ersatzmann Schlager ist übrigens auch in der Nationalmannschaft nur Reservist: Teamchef Ralf Rangnicks gibt Patrick Pentz von Bröndby IF den Vorzug.