Pavlovic nutzte die Chance, die Stiller nie bekam: Deutschlands Doppelsechs der Zukunft und ihre spezielle Geschichte

Aleksandar Pavlovic: Sein beschwerlicher Werdegang beim FC Bayern München

Während Stiller federleicht durch den Münchner Nachwuchs glitt, holperte es beim drei Jahre jüngeren Pavlovic. Oftmals musste er sogar um einen Kaderplatz kämpfen. Exemplarisch: Stiller absolvierte 126 Pflichtspiele für diverse Jugendmannschaften des FC Bayern, Pavlovic nur 49 - bedingt aber auch durch die Corona-Pausen.

"Seine Zukunft bei Bayern stand immer wieder auf der Kippe. In der U16 befand er sich am Scheideweg", erinnert sich sein damaliger Trainer Danny Schwarz bei SPOX. Fußballerisch überzeugte Pavlovic zwar meist, seine körperliche Entwicklung stockte aber gehörig. Erst in der U19 drehte Pavlovic auf und empfahl sich für den umgehenden Sprung zu den Profis.

Beinahe wäre ihm vergangenen Sommer aber das gleiche Schicksal wie einst Stiller widerfahren. Trainer Thomas Tuchel wollte unbedingt eine externe Verstärkung für die Sechs, ein Transfer von Wunschspieler Joao Palhinha zerschlug sich aber am Deadline Day spektakulär. Als kurz darauf Kimmich gesperrt fehlte und sich Goretzka verletzte, nutzte Pavlovic die große Chance, die Stiller nie bekommen hatte.

Mit einem Jahr Verspätung kam Palhinha doch noch für 51 Millionen Euro vom FC Fulham. In den bisherigen drei Pflichtspielen der Saison saß er aber nur auf der Bank, Trainer Vincent Kompany gab Pavlovic den Vorzug. In der vergangenen Rückrunde hatte er sich zum Stammspieler aufgeschwungen, beeindruckte beispielsweise beim Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu und schaffte es in den vorläufigen EM-Kader.