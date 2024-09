Lange gesetzt, mittlerweile aus dem DFB-Blickfeld verschwunden: Der Niedergang von Deutschlands größter Sturmhoffnung

© getty

Wie Timo Werner aus dem Blickfeld der Nationalmannschaft verschwunden ist

Gemeinsam mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle & Co. zählt Werner zur vermeintlich goldenen 95/96er-Generation, die das Rückgrat der Confed-Cup-Siegermannschaft von 2017 bildete. Deutschlands Rekordtorschütze Miroslav Klose traute Werner 2018 die "absolute Weltspitze" zu.

Nach vier starken Jahren bei RB Leipzig wechselte Werner 2020 zum FC Chelsea und gewann dort prompt die Champions League, setzte sich aber nicht nachhaltig durch und bekam aufgrund teils kurios vergebener Torchancen reichlich Spott. Auch um seine Chancen an einer WM-Teilnahme in Katar nicht zu gefährden, kehrte Werner 2022 nach Leipzig zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war Werner in der Nationalmannschaft unter Flick noch gesetzt. Die WM verpasste er letztlich wegen eines Syndesmosebandrisses. Flick sprach von einer "ganz bitteren Nachricht" und einem "herben Verlust". Stattdessen rückte der drei Jahre ältere Niclas Füllkrug ins Aufgebot.

Als Spätstarter ist Füllkrug seitdem fester Bestandteil der Nationalmannschaft und neuerdings sogar Teil des Mannschaftsrates. Um den Platz im Sturmzentrum konkurriert Füllkrug aktuell mit Kai Havertz, seinerseits sogar Vize-Kapitän. Bei der 5:0-Gala gegen Ungarn begannen die beiden sogar gemeinsam.

Werner ist unterdessen völlig aus dem Blickfeld verschwunden - dabei weiß Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig, zu was er im Stande sein kann. In der Saison 2019/20 sammelte Werner unter Nagelsmann in 45 Spielen beeindruckende 47 Scorerpunkte. Die beste Bilanz seiner Karriere.