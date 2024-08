Deutschland in der Nations League: Gegner, Spielplan, Termine, Zeitplan, Mannschaften, Teams, Gruppe, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

© getty

Deutschland in der Nations League: Gegner, Gruppe, Mannschaften, Teams

Insgesamt 54 Länder nehmen an der Nations League teil. Die Nationalverbände werden dabei auf vier Ligen mit je vier Gruppen aufgeteilt. Die Zuordnung erfolgt auch auf Basis des Abschneidens in der vorherigen Saison.

Die deutsche Nationalmannschaft kam 2022 nicht über die Vorrunde hinaus. In der Hammergruppe mit Italien, England und Ungarn belegte das DFB-Team nur den dritten Platz. Für das Weiterkommen ins Halbfinale bedurfte es jedoch dem Gruppensieg.

Wie die Gruppenkonstellationen letztlich aussehen, entschied das Los. Die Ziehung fand bereits im Februar statt.

Dabei wurden Manuel Neuer und Co. unter anderem EM-Halbfinalist Niederlande zugeteilt. Außerdem trifft man erneut auf Vorrunden-Gegner Ungarn, gegen die man bei der Europameisterschaft 2:0 gewann. Die Gruppe wird schließlich durch Bosnien-Herzegowina komplettiert. Das Balkan-Land war in der letzten Saison in die Liga A aufgestiegen.