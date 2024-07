Unterschied im Mittelfeld - und eine deutsche Waffe: Der große Check vor dem Kracher gegen Spanien

© getty

Deutschland gegen Spanien: Tor

Na, erinnern Sie sich noch? Was war vor Beginn der EM die am intensivsten geführte Debatte rund um die deutsche Nationalmannschaft? Korrekt, ob Manuel Neuer die richtige Wahl als Stammkeeper ist oder nicht doch besser Marc-André ter Stegen beginnen sollte.

Obwohl der 38-jährige Veteran aufgrund von Verletzungen eineinhalb Jahre lang kein Länderspiel mehr bestritten hatte, obwohl er beim FC Bayern München in der Rückrunde und auch in der unmittelbaren EM-Vorbereitung wiederholt gepatzt, obwohl sich ter Stegen beim FC Barcelona zuletzt in Topform präsentiert hatte: Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraute Neuer und der dankte es mit einem bis dato fehlerfreien Turnier.

Weil Deutschlands Abwehr gut verteidigt, bekam Neuer erst sieben Schüsse aufs Tor (weniger nur Portugal und die Schweiz, je sechs). Zweimal war Deutschlands Keeper chancenlos, die anderen fünf Abschlüsse parierte er bisweilen grandios.

Sein spanisches Gegenüber Unai Simón wehrte bis dato neun von zehn Schüssen ab, das ist die zweitbeste Quote im Turnier nach Frankreichs Mike Maignan. Überwunden wurde der 27-Jährige von Athletic Bilbao lediglich mit einem Eigentor von Robin Le Normand. Beim 1:0-Sieg im irrelevanten dritten Gruppenspiel gegen Albanien bekam Simón eine Pause, stattdessen begann David Raya vom FC Arsenal.