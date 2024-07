Rüdiger sorgt für Trubel - Wirtz bietet nur den Rahmen: Das EM-Zeugnis der deutschen Nationalmannschaft

© getty

Tor, DFB-Team: Manuel Neuer

5 Einsätze, 480 Minuten

Obwohl er aufgrund von Verletzungen eineinhalb Jahre lang kein Länderspiel mehr bestritten hatte, obwohl er beim FC Bayern in der Rückrunde und auch in der unmittelbaren EM-Vorbereitung wiederholt gepatzt hatte, obwohl sich ter Stegen beim FC Barcelona zuletzt in Top-Form präsentiert hatte: Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraute im Tor auf den 38-jährigen Veteranen Neuer. Der konterte seine Kritiker und dankte mit einem tadellosen Turnier. Vor allem gegen Ungarn, die Schweiz und Dänemark zeigte Neuer starke Paraden. Das Viertelfinale gegen Spanien war sein 20. EM-Einsatz, Rekord in der deutschen Nationalmannschaft.

Durchschnittsnote: 2,7.