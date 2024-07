DFB-Team: Top-Talente der Zukunft! Wie viel Umbruch wagt Julian Nagelsmann zur WM 2026?

© getty

DFB-Team: Links bleibt die große Schwachstelle

Theoretisch könnte Nagelsmann 2026 wohl dieselben Spieler für die Defensive nominieren, die bei der EM dabei waren. Nur bei Antonio Rüdiger gibt es mit 31 Jahren womöglich kleine Fragezeichen, wie sich seine Form entwickelt.

Spieler wie Nico Schlotterbeck (24) und Waldemar Anton (27) wollen sich bis zur WM weiter in den Fokus spielen - beim BVB werden sie das sogar gemeinsam tun können. Nagelsmann wird auch gut daran tun, der Innenverteidigung Stabilität zu verleihen. Zumal auch noch Spieler wie Malick Thiaw (22) oder Yann Bisseck (23) im Hintergrund auf Chancen warten.

Seine Probleme liegen eher auf der defensiven Außenbahn. Rechts gibt es keine wirkliche Alternative zu Joshua Kimmich, links waren David Raum und Maximilian Mittelstädt bereits das Maximum aller Gefühle. Und bei allem Respekt vor deren Leistungen: Auf höchstem Niveau ist das problematisch.

Problematisch ist aber auch, dass sich an der Situation nicht viel ändern wird. Es gibt vielversprechenden Nachwuchs - dieser ist allerdings noch weit weg vom Dunstkreis der A-Nationalmannschaft. Ein Beispiel ist Maximilian Hennig vom FC Bayern, der mit der U17 Europa- und Weltmeister wurde. Der 17-Jährige geht in der kommenden Saison aber erstmals Schritte im Profibereich - per Leihe zu Unterhaching in die 3. Liga.

Dort wird man erstmals sehen, wie er mit physisch stärkeren Gegenspielern umgeht. Die WM 2026 kommt tendenziell viel zu früh. Etwas weiter ist Max Finkgräfe, der beim 1. FC Köln schon Profierfahrung sammeln konnte. 1.751 Profiminuten stehen bereits auf seinem Konto. Der 20-Jährige steht vor zwei richtungsweisenden Jahren, muss unter Beweis stellen, dass er das Talent zu mehr hat.

Auch Luca Netz ist mit 21 jemand, der in der Vergangenheit oft genannt wurde. Allerdings stagniert der Berliner seit seinem Wechsel von der Hertha zu Borussia Mönchengladbach 2021. Für höheres Niveau scheinen ihm Spielverständnis und Entscheidungsfindung zu fehlen - auch wenn man einen so jungen Spieler nie gänzlich abschreiben sollte.

Rechts wiederum hat der DFB das große Glück, dass Kimmich wohl noch das eine oder andere Jahr im Tank hat. Das vielleicht größte Talent könnte hier Max Scholze sein, weil er Defensivfähigkeiten mit spielgestalterischen Qualitäten vereint. Der 19-Jährige wurde vom FC Bayern an den SC Verl verliehen, spielt also ebenfalls erst 3. Liga und muss sein Potenzial erstmal zeigen. Zwei Jahre dürften zu kurz sein.