Deutschlands größter Verlierer der Gruppenphase: Leroy Sanés tragische Bilanz setzt sich fort

DFB-Team: Zwei Umstände wurden Leroy Sané zum Verhängnis

Dabei hatte er sich im Vorfeld des Turniers noch Hoffnungen auf einen Stammplatz gemacht. "Er hat die Chance, in die erste Elf zu rutschen", betonte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Kampf um die beiden offensiven Außenpositionen schien zunächst offen, letztlich entschied sich Nagelsmann für die beiden Zauberer Jamal Musiala und Florian Wirtz. Beim Eröffnungsspiel verschmolzen sie zu Wusiala, seitdem sind sie nicht mehr zu trennen. Vor allem Sanés Münchner Kollege Musiala spielt ein herausragendes Turnier.

Sané wurden beim Kampf um einen Stammplatz gleich zwei Umstände zum Verhängnis. Einerseits seine überflüssige Rot-Sperre vom Freundschaftsspiel gegen Österreich, weshalb er drei von vier Tests in diesem Jahr verpasste, während sich andere Spieler empfehlen konnten. Andererseits seine anhaltenden Schambeinprobleme, weshalb er in der Rückrunde beim FC Bayern regelmäßig aussetzen musste. Trainer Thomas Tuchel berief Sané irgendwann nur noch für die wirklich wichtigen Spiele in die Startelf.

"Er hatte über einen ganz langen Zeitraum mit dieser Verletzung zu kämpfen, war also nicht richtig frei in den Spielen und hatte immer ein bisschen Sorge, dass die Verletzung wiederkommt", erklärte Nagelsmann schon vor dem Schweiz-Spiel. "Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis er wieder voll im Rhythmus ist. Die gebe ich ihm."