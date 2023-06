DFB-Team: Hansi Flick mit mehr Fragen als Antworten - ist er der richtige Trainer für die EM?

Das DFB-Team fährt die nächste Niederlage ein und Hansi Flick fehlen zunehmend die Argumente. Nicht nur der Kader offenbart, dass ihm womöglich an einigen Stellen die Qualität fehlt, sondern auch der Bundestrainer kommt an seine Grenzen. Wie lange geht das noch gut und ab wann ist die Trainerdiskussion eröffnet?

Der Bundestrainer hat diesen Satz so dahergesagt, als hätte er vor ihm auf einem Plakat gestanden. Ohne Überzeugung, ohne Argumente, ohne Feuer - so, wie sein Team aktuell auf dem Platz Fußball spielt, so gibt sich Flick selbst in Interviews. Kein Wunder, könnte man also resümieren. Hat der Weltmeister von 2014 überhaupt noch Antworten parat?

Insbesondere dann, wenn man auf die letzten 15 Partien schaut: Nur vier Siege verbuchte die Nationalmannschaft in dieser Phase, ebenso oft ging sie als Verlierer vom Platz. Von einer "Phase" sprach auch Flick in Warschau. Aus der werde man herauskommen. Doch wie?

"Kritisiert mich, aber lasst die Spieler in Ruhe", erklärte Hansi Flick vor der Niederlage in Polen in einer Medienrunde. Ein Satz, der nach dem 0:1 nochmal besonders Fahrt aufnehmen dürfte. 23 Spiele, zwölf Siege, sieben Unentschieden, vier Niederlagen - Flicks Bilanz beim DFB ist verheerend.

DFB-Team: Hansi Flick verliert sich in Experimenten

Der ehemalige Bayern-Trainer experimentiert, experimentiert und experimentiert noch einmal. Ein Jahr vor der Europameisterschaft passt im Team wenig zusammen. Nicht mal eine echte Achse gibt es.

Joshua Kimmich steht aktuell so stark in der Kritik wie seit längerer Zeit nicht mehr. Im Mittelfeld soll er die Verantwortung nahezu allein schultern. Auch gegen Polen musste er den Großteil der Arbeit im Spielaufbau übernehmen, bekam dabei kaum Unterstützung. Mehrfach suchte er nach Anspielstationen im vorderen Drittel, meist wurde er enttäuscht. Kaum Bewegung, kaum Tiefenläufe, kaum Unterstützung - träge und ideenlos lief der Ball abermals durch die eigenen Reihen. In so einem Umfeld kann Kimmich gar nicht der gewünschte Antreiber sein.

Es ist nicht so, dass Flick keine Optionen hätte. Statt sich aber mal darauf zu konzentrieren, wie er einen Weltklassespieler wie Kimmich in eine Rolle bringen kann, in der er seine Stärken perfekt einbringt, ist der Bundestrainer hauptsächlich damit beschäftigt, die Defensive umzubauen. 20 verschiedene Abwehrformationen bot er in 23 Partien auf, statt sich festzulegen und mit Priorität am Ballvortrag und der Offensive zu arbeiten. Rhythmus? Fehlanzeige. In jeder Länderspielperiode stehen andere Spieler auf dem Platz.

Dass Kimmich sich nun einer Führungsspielerdebatte stellen muss, liegt wohl einfach in der Natur des deutschen Fußballs, ist aber angesichts der Großbaustelle sinnlos. Als würde man den Bauleiter hauptsächlich dafür verantwortlich machen, dass der Architekt in der Planung des Hauses die Treppen vergessen hat und der Chef den Bau dennoch befiehlt. Statt den Spieler zu kritisieren, der trotz Formschwäche nach wie vor zu den besten des Teams zählt, sollte man tatsächlich anfangen, Flick in die Verantwortung zu nehmen.

"Wir werden nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft haben, die funktioniert", kündigte dieser an, ohne auch nur einen Grund dafür zu liefern. Frei nach dem Motto: Ihr werdet schon sehen. Zwölf Monate zuvor kann er aber auf fast nichts blicken, was seine These unterstützt. Stattdessen folgt auf ein misslungenes Experiment das nächste. Spieler wie Ilkay Gündogan oder eben Kimmich, die bei ihren Klubs tragende Säulen sind und mehrfach ihre herausragenden Qualitäten unter Beweis gestellt haben, funktionieren unter dem Bundestrainer nicht.

Gerade im so wichtigen Mittelfeld fehlt es an Abstimmung, klarer Rollenverteilung und Balance - allerdings in jeder Konstellation. Das wirft die Frage auf, was Flick eigentlich an der Taktiktafel plant - und wie lange sich der DFB das noch ansehen möchte.