BVB, Noten und Einzelkritiken gegen Sturm Graz: Ein Offensivstar kassiert die fünf - Malen bewahrt Schwarz-Gelb vor unangenehmen Fragen

Trend bestätigt, aber mit Mühe. Drei Tage nach Sieg gegen Leipzig in der Bundesliga hat die heimstarke Borussia auch in der Champions League wieder gewonnen. Beim knappen 1:0-Arbeitssieg gegen das harmlose Team von Sturm Graz blieben bei den Westfalen aber sehr viele Wünsche offen. Die BVB-Profis in der Einzelkritik.