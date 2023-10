Lamine Yamal und Youssoufa Moukoko ganz weit vorne: Die jüngsten CL-Debütanten

Es ist die größte Bühne: In der Champions League wollen alle Stars glänzen - und manche Talente dürfen schon ganz früh dort auflaufen.

Lamine Yamal dominiert aktuell beim FC Barcelona die Schlagzeilen. Der Youngster hat seinen Vertrag nun bis 2026 verlängert und ist inzwischen sogar schon spanischer Nationalspieler geworden. Auch in der Champions League durfte er schon ran - und das im zarten Alter von 16 Jahren. Ist er damit der Jüngste, der jemals in der Königsklasse Minuten gemacht hat? Hier kommen die 20 jüngsten CL-Debütanten - und was aus ihnen wurde.

© getty JACK WILSHERE am 25.11.2008 für den FC Arsenal im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 24 Tagen Galt als Wunderkind des englischen Fußballs. Dann kamen die Verletzungen und der Abstieg des Ausnahmetalents. Mittlerweile hat er seine Karriere beendet. "Es ist eine Schande, was mit ihm passiert ist", sagte Ex-Kollege Fabregas.

© getty ANTHONY VANDEN BORRE am 14.09.2004 für den RSC Anderlecht im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 21 Tagen Der große Durchbruch blieb Vanden Borre trotz Stationen in Florenz, Genua, Portsmouth und Montpellier versagt. 2017 hörte er aufgrund von "mentaler Müdigkeit" auf, kehrte im September 2019 aber nochmal zu Anderlecht zurück. Seit 2021 ist er vereinslos und hat damit seine Karriere inoffiziell beendet.

© getty ANSU FATI am 17.09.2019 für den FC Barcelona im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 17 Tagen Nach mehr als vielversprechenden Anfängen bei Barça ging es für den mittlerweile 20-Jährigen bei den Katalanen - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - nicht mehr richtig weiter. In der aktuellen Saison ist er an Brighton ausgeliehen. Den Supertalent-Status in Barcelona hat er an Lamine Yamal abtreten müssen.

© getty RODRIGO RIBEIRO am 09.03.2022 für Sporting Lissabon im Alter von 16 Tage, 10 Monaten und 9 Tagen Stammt aus der hochgelobten Jugendabteilung von Sporting und ist mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders. Kommt trotzdem nach wie vor hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zu Einsatz.

© GEPA Roman Wallner. ROMAN WALLNER am 09.12.1998 für Sturm Graz im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 5 Tagen War in Österreich für Sturm, Austria, Rapid, LASK, Salzburg, Innsbruck und Grödig tätig. Mit den Bullen wurde Wallner zweimal Meister. In Deutschland stürmte er für Hannover 96 und 2012 ein halbes Jahr in Leipzig. Beendete 2019 seine Karriere.

© getty PAUL WANNER am 12.10.2022 für den FC Bayern München im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten und 19 Tagen Unter Trainer Julian Nagelsmann wurde der 16-Jährige zu den Profis hochgeholt, wo er sich hier und da mit Kurzeinsätzen empfehlen konnte. Meist lief er für die U19 des deutschen Rekordmeisters auf, doch um Spielpraxis auf höherem Niveau zusammen, wurde er in der Saison 2023/24 an den Zweitliga-Aufsteiger Elversberg ausgeliehen.

© imago images NOAH MBAMBA am 19.10.2021 für den FC Brügge im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten und 14 Tagen Der 18-Jährige sammelte einige Einsätze für die Belgier, war aber noch lange kein Stammspieler, als ihn sich Bayer Leverkusen im Januar 2023 schnappte. Kommt bislang auf elf Bundesliga-Minuten in zwei Mini-Einsätzen.

© getty ALEKSANDR PAVLENKO am 31.10.2001 für Spartak Moskau im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten, 11 Tagen Pavlenko schaffte den großen Durchbruch nicht, kam zu keinem Länderspiel und tourte nach seinem Abschied von Spartak durch die russische Pampa. Beendete 2021 die Karriere.

© getty BRYAN CRISTANTE am 06.12.2011 für AC Milan im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten, 3 Tagen Cristante mauserte sich in der Saison 16/17 für Delfino Pescara zum Stammspieler in der Serie A. Nach Stationen bei Benfica und in Bergamo zahlte die Roma 2019 22 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldmann. Gehört zum Stammpersonal.

© getty MOISE KEAN am 22.11.2016 für Juventus Turin im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten, 25 Tagen Der Stürmer aus der Juve-Jugend verpasste dort den Durchbruch und ging 2019 zum FC Everton. Dort startete er nach Anlaufschwierigkeiten durch, weshalb ihn die Alte Dame wieder zurückholte. In Turin noch bis 2025 unter Vertrag.

© getty DÁRIO ESSUGO am 07.12.2021 für Sporting CP im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten, 23 Tagen Ein weiteres Produkt der Sporting-Akademie. Essugo durfte bislang ab und an für die Erste des Klubs aus Lissabon ran, spielt aber noch meist für die Jugend. In der aktuellen Saison noch ohne Minuten für die Sporting-Erste.

© getty KENNETH ZOHORE am 20.10.2010 für den FC Kopenhagen im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten, 19 Tagen Der Mittelstürmer spielte schon für Florenz, in Göteborg und Belgien, bevor er in Cardiff anheuerte und dort in der Saison 16/17 regelmäßig traf. In der Premier League aber überfordert. Wechselte im Sommer von Odense zu Slask Wroclaw nach Polen.

© getty CHARALAMPOS MAVRIAS am 20.10.2010 für Panathinaikos Athen im Alter von 16 Jahren, 7 Monaten, 29 Tagen Der Rechtsverteidiger spielte schon für Sunderland, in Kroatien, Schottland und auf Zypern. Auch in Deutschland war er zweimal am Ball: Für Fortuna Düsseldorf (2016) und beim KSC (2016/17). Es blieb bei einem CL-Einsatz. Mittlerweile bei Panetolikos in seinem Heimatland Griechenland gelandet.

© getty WARREN ZAIRE-EMERY am 25.10.2022 für Paris Saint-Germain im Alter von 16 Jahren, 7 Monaten, 17 Tagen Zaïre-Emery hat sich im Star-Ensemble von PSG schnell zurechtgefunden. Unter Trainer Luis Enrique hat er mittlerweile einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld - und das mit 17 Jahren.

© getty YOURI TIELEMANS am 02.10.2013 für den RSC Anderlecht im Alter von 16 Jahren, 4 Monaten, 25 Tagen Der Mittelfeldmann ging 2017 zunächst für 25 Millionen Euro nach Monaco, zwei Jahre später zahlte Leicester sogar 45 Millionen für den belgischen Nationalspieler. Dort absoluter Leistungsträger, aber nach dem Abstieg der Foxes mit einem ablösefreien Wechsel zu Aston Villa.

© getty ALEN HALILOVIC am 24.10.2012 für Dinamo Zagreb im Alter von 16 Jahren, 4 Monaten, 6 Tagen Der "Balkan-Messi" ging mit 18 zu Barça und wollte den Durchbruch anschließend in Gijon, beim HSV, Las Palmas, Milan, Lüttich und Heerenveen schaffen - ohne Erfolg. Der 27 Jahre alte Spielmacher unterschrieb vor kurzem beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard - und ist dort sogar Stammspieler.

© getty RAYAN CHERKI am 27.11.2019 für Olympique Lyon im Alter von 16 Jahren, 3 Monaten, 10 Tagen Der 20-jährige Offensivmann stammt aus der Olympique-Jugend. Der Durchbruch ist ihm aber erst jetzt gelungen - auch wenn es für OL in dieser Saison überhaupt nicht läuft. Sein Vertrag beim Ligue-1-Klub läuft noch bis 2025.

© getty CELESTINE BABAYARO am 23.11.1994 für den RSC Anderlecht im Alter von 16 Jahren, 2 Monaten, 25 Tagen Der Linksverteidiger ging 1997 nach dem Gewinn der Goldmedaille mit Nigeria bei Olympia 1996 zu Chelsea und blieb bis 2004 (192 Pflichtspiele, 8 Tore). Folgte 2009 Ex-Blues-Coach Ruud Gullit in die USA und beendete dort seine Karriere.

© getty LAMINE YAMAL am 19.09.2023 für den FC Barcelona im Alter von 16 Jahren, 2 Monaten, 6 Tagen Der 16-Jährige legt in dieser Saison eine rasante Entwicklung hin: In der Liga darf er regelmäßig ran und glänzt. Seinen ersten Einsatz für Spanien hat er auch schon hinter sich: In der EM-Qualifikation gelang ihm sogar schon ein Tor.